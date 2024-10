iPhone 16 Pro, alcuni utenti lamentano blocchi e riavvio casuali

Pubblicità

Può succedere che al lancio di nuovi terminali il numero di bug e problemi si impenni e anche gli ultimi modelli top Apple non sono immuni: fin dal lancio di settembre alcuni utenti lamentano blocchi e riavvi casuali, in particolare per i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max (qui la recensione di macitynet).

Dalle segnalazioni pubblicate sui forum online emerge che sia iPhone 16 Pro che Pro Max possono improvvisamente mostrare rallentamenti, tali da rendere inutilizzabile o quasi lo schermo touch, dopo di che il terminale si riavvia.

In alcuni casi gli utenti attribuiscono il blocco e il successivo riavvio all’utilizzo di un’app particolare, come per esempio Fotocamera, ma altri ancora segnalano che il crash può anche avvenire quando lo smartphone è in standby con schermo bloccato.

Mentre molti utenti segnalano blocchi e riavvii sporadici, in alcuni casi il problema si presenta più volte al giorno, con casi estremi da 10 – 20 riavvi e blocchi al giorno, tanto da rendere i terminali inutilizzabili o quasi. In nessun caso invece l’installazione degli ultimi aggiornamenti iOS 18.0.1 e iOS 18.1 ha risolto il problema.

Gli strumenti di diagnostica di base di Apple non sembrano rilevare anomalie nemmeno durante i crash, stando a quanto segnala un utente Reddit. In USA alcuni utenti hanno restituito il terminale per ottenere la sostituzione da Apple, ma non sempre il problema scompare. Sembra che nemmeno la re-installazione del sistema operativo sia una soluzione valida per tutti.

iPhone 16 Pro e Pro Max, la soluzione fai da te a blocchi e riavvii

Nel momento in cui scriviamo Apple non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione, ma la società di Cupertino è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo. I problemi sembrano legati alla configurazione di iPhone al primo avvio con ripristino da backup iCloud.

Nel frattempo la soluzione fai da te migliore è quella di effettuare un reset del terminale per procedere con una installazione da zero del sistema operativo, senza effettuare un recupero di un backup iCloud di un precedente iPhone. Dopo l’installazione da zero come nuovo terminale è possibile recuperare password, contatti e altri dati collegandosi ad iCloud, poi scaricando manualmente le app desiderate.

Procedendo in questo modo il problema dei blocchi e riavvii non dovrebbe ripresentarsi su iPhone 16 e 16 Pro Max, in attesa di una soluzione definitiva di Apple in arrivo con un futuro aggiornamento.

