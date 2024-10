GEEKOM AI Mini PC GT1 Mega è il mini PC con Intel Core U9 185H

Pubblicità

GT1 Mega è il Mini PC che si ripromette di offrire prestazioni di fascia alta grazie al processore Intel Core U9 185H, che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Grazie alla NPU Intel AI Boost che supporta oltre 500 modelli di AI in vari scenari, come il miglioramento dei volti durante le videochiamate e la generazione di immagini a partire da testo o comandi vocali. Al momento si acquista su Amazon con un codice sconto lancio di 70 euro.

A livello di connettività, per garantire una connessione di rete stabile e veloce, è dotato di due porte LAN da 2,5 Gbps, che offrono funzionalità come backup di rete, bilanciamento del carico e supporto per VLAN.

Il mini PC dispone di 32 GB di RAM DDR5 espandibili fino a 64 GB, accompagnati da un’unità SSD M.2 PCIe Gen4 da 2 TB, così da garantire velocità e prestazioni. Ancora, il processore Core Ultra con un TDP di 65W assicura massime prestazioni per CPU, GPU e NPU, mentre la grafica Intel Arc permette un rendering veloce di immagini 3D, editing video ad alta risoluzione e streaming in tempo reale.

GEEKOM AI Mini PC GT1 offre tecnologia WiFi 7, per una maggiore velocità di connessione wireless, migliorando così esperienza anche del cloud gaming e nello streaming video fino a 8K. Supporta anche la connessione simultanea fino a quattro schermi con risoluzione 4K o 8K, rendendolo perfetto per il lavoro e il gaming.

Quanto al sistema di raffreddamento, il sistema si basa sulla tecnologia IceBlast 2.0, con una ventola di dimensioni maggiori e un dissipatore ottimizzato, che mantiene il mini PC fresco anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Specifiche tecniche:

Telaio: 135x132x46,9 mm

CPU: Intel® Core™ U9-185H/U7-155H/Ultra 5 125H (TDP da 28 a 60 W)

GPU: Intel Arc Graphics

Memoria: DDR5 5600 MHz fino a 64 GB

Audio: HDA CODEC

Archiviazione: PCIe SSD NVMe Gen 4 fino a 2 TB

Porte I/O: 4x USB 3.2, 2x USB 4.0, HDMI 2.0, doppia porta RJ45 da 2,5 Gbps, USB Type-C con supporto Power Delivery

Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro 23H2

Accessori: VESA Mount opzionale

Con queste caratteristiche, il GT1 Mega Mini PC entra certamente in competizione con i Mac mini, risultando una scelta ideale per chi cerca un dispositivo piccolo, ma potente e versatile per la produttività, il gaming e l’intrattenimento.

La versione top di gamma con Intel Core U9 185H 1149 euro su Amazon, ma grazie al codice sconto 86I32CMP lo si pagherà 72 euro in meno. Sul sito ufficiale, invece, il codice sconto è macityGT1 e si acquista direttamente da qui.