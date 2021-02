iPhone ha dominato il Giappone nel 2020

Secondo la società di ricerca IDC, Apple con la gamma iPhone ha dominato il mercato degli smartphone in Giappone nel quarto trimestre del 2020, quando nel Paese del Dragone ogni due smartphone venduti uno era iPhone, e con un percentuale solo di poco inferiore per l’interno anno.

Secondo il rapporto, il mercato della telefonia mobile ha raggiunto 11,432 milioni di spedizioni nel quarto trimestre del 2020: ben il 52,6% di tutte le vendite di smartphone in Giappone sono state rappresentate, per l’appunto da iPhone, contribuendo sostanzialmente a una crescita del 10,6% su base annua per il mercato mobile del Paese nel suo complesso. Le spedizioni di Apple hanno totalizzato 6,015 milioni di unità in Giappone, segnando un aumento del 13,8% su base annua, grazie principalmente al rilascio da parte dell’azienda della sua prima gamma 5G con iPhone 12.

Al secondo posto, dietro ad Apple, si è classificato Sharp, con 1,414 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 12,4%, mentre il marchio locale Kyocera si è piazzato terzo con una quota di mercato del 7,0% e 801.000 unità spedite.

Samsung ha conquistato la quarta posizione con una fetta di mercato del 6,8%, spedendo 781.000 unità, seguita da Sony – tradizionalmente un marchio giapponese preferito – che è arrivata quinta con 732.000 spedizioni e una quota del 6,4%, con altri marchi più piccoli che compongono il resto delle spedizioni.

Guardando al 2020 nel suo insieme, Apple ha venduto la maggior parte degli smartphone in Giappone con una quota di mercato del 46,5%, spedendo 15,637 milioni di unità che le hanno fatto segnare una crescita dell’8,3% su base annua. Nel frattempo, sempre dai dati IDC, Sharp, Fujitsu, Samsung e Kyocera hanno conquistato rispettivamente il 13,3%, l’8,3%, l’8,1% e il 7,5% delle quote di mercato, con i marchi nazionali più piccoli che rappresentano il resto.

Nonostante un ritardo nel lancio della serie ‌iPhone 12‌ in Giappone a causa della crisi sanitaria globale, Apple è rimasta il marchio di telefonia mobile campione indiscusso nel Paese, dove iOS rappresenta regolarmente oltre il 60 percento del mercato dei sistemi operativi, rispetto al 50 percento che registra negli Stati Uniti.

Per chi è interessato a iPhone, tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutte le notizie dedicate a iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito web. Per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da qui.