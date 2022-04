Hasbro annuncia il grande passo di Dungeons&Dragons verso il digitale

D&D è pronto per il grande passo: per Hasbro – il gigante dell’intrattenimento proprietario della Wizard of the Coast – il futuro di Dungeons and Dragons è digitale. Un annuncio anticipato da qualche commento rilasciato dal CEO Chris Cocks agli analisti e da un trailer, quello del D&D Direct, l’evento in streaming del prossimo 21 aprile.

L’annuncio del CEO di Hasbro

Il CEO di Hasbro ha ammesso – dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre – di considerare il ruolo di Dungeons & Dragons – assieme a Magic: The Gathering – come cruciale nell’ascesa dell’azienda nel mondo dei videogiochi digitali. Ha parlato, con la rivista The Hollywood Reporter specializzata in show business, della scommessa che Hasbro è pronta a fare su D&D e il digitale, sul futuro che porterà il gioco di ruolo più popolare di sempre con successo nel digitale, nel mondo dello streaming tv e al cinema.

Attesa per il D&D Direct

E il trailer dell’evento D&D Direct è stato altrettanto esplicito. Nel ricordare lo svolgimento dell’appuntamento in streaming su YouTube e su Twitch, ha rivelato come nel prossimo futuro, accanto ai dadi da 20, alle miniature, al tabellone per i combattimenti, sul tavolo da gioco non potranno mancare un tablet e un controller per videogame.

L’appuntamento per il D&D Direct è il 21 aprile alle 18. La presentazione svelerà le novità che riguardano il gioco di ruolo, gli aggiornamenti e tutte le novità per i prossimi mesi.

Il film e le ultime acquisizioni

Dungeons and Dragons arriverà nelle sale cinematografiche nel marzo 2023, con un’uscita attesa e impegnativa che vede tra i principali investitori Paramount Pictures.

Recentemente è stato acquisito da Hasbro anche il tolse D&D Beyond.

Queste due novità che riguardano il mondo magico di Dungeons & Dragons rappresentano, per Hasbro e con lei per Wizard of the Coast, due fattori chiave per il successo del gioco per un futuro digitale.

