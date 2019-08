iPhone low cost nuovi e ricondizionati, le migliori occasioni di Amazon

Se volete spendere poco perché avete un budget ristretto o se magari vi interessa un secondo iPhone ancora relativamente moderni, ci sono buone occasioni su Amazon con gli iPhone 7 e iPhone 6s, in questi giorni arrivati ai prezzi minimi della loro storia nelle vetrine del rivenditore on line. Interessante anche lo sconto di quasi il 20% su un iPhone 8 Oro da 64 GB

In particolare comprate ad ottimo prezzo i seguenti iPhone

Per quanto riguarda gli iPhone 7, vi consigliamo anche di dare una occhiata alla vetrina dei ricondizionati Amazon, dove trovate prezzi da 245€. Si fatto ottimi affari anche nel settore de i ricondizionati per iPhone 6s e (prezzo di ingresso da 210 euro) anche per iPhone 6s Plus

I ricondizionati Amazon sono prodotti non venduti da Amazon ma che Amazon chiede che siano garantiti per un anno e che vengono annunciati come del tutto simili per apparenza e funzionamento come un nuovo. Vengono spesso anche spediti direttamente da Amazon e quindi sono sottoposti a tutte le garanzie classiche di Amazon.

Ricordiamo che tutti questi modelli sono in grado di ricevere iOS 13 che è stato presentato lo scorso inizio giugno durante la WWDC e quindi nessuno di essi sarà escluso dai principali servizi Apple che eventualmente saranno presentati da qui in avanti. Ovviamente non si tratta, specialmente per iPhone 6s,. di un telefono con elevate prestazioni o in. grado di scattare foto da urlo, ma in ogni caso si tratta in tutti i casi di prodotti ancora perfettamente in grado di svolgere le funzioni primarie di uno smartphone: gestire le comunicazioni personali, andare in Internet e far girare le applicazioni che scaricate da App Store