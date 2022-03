iPhone Pro e Pro Max subito e a rate? Andate su Amazon e compratelo nel colore verde

Su Amazon sono in vendita anche gli iPhone 13 di colore verde. Parliamo degli iPhone con la nuova tinta che Apple ha introdotto durante l’evento Peek Performance che si è tenuto martedì. Nei nuovi prodotti non c’è nulla di… nuovo ma se siete alla ricerca di un nuovo iPhone che sicuramente farà capire che avete in mano qualche cosa di estremamente recente, potete andare su Amazon e comprarlo.

Il colore verde non è una novità. Apple l’aveva usato come “colore di bandiera” quando è stato introdotto iPhone 11 Pro. Quello che avrete tra le mani è più scuro e simile a quello di Apple Watch 7 che è stato presentato lo scorso autunno.

Su questa pagina trovate la galleria con le immagini di due dei modelli nelle varianti di colore appena uscite.

Il colore verde è disponibile per tutti gli iPhone 13: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Sono in particolare questi ultimi due che dovrebbero alzare le antenne. Gli iPhone 13 Pro sono molto richiesti e si trovano con fatica, in particolare su Amazon. In questa prima fase di lancio comprare il colore verde è un buon modo per avere subito il nuovo iPhone.

Vi ricordiamo che Amazon offre questi prodotti con spedizione il 18 marzo. Nelle prime fasi da sempre Amazon rispetta le tempistiche di Apple e quindi questo modello arriverà molto presto. Da segnalare anche che Amazon vende questi nuovi iPhone con la formula a rate che vi permette di pagarlo in cinque volte e senza interessi né garanzie.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...