con iOS 15.4 e watchOS 8.5 si ripristina Apple Watch con iPhone

In un documento di supporto tecnico recentemente aggiornato presente sul sito di Apple, è indicato che con iOS 15.4 e watchOS 8.5 è possibile ripristinare un Apple Watch usando l’iPhone nelle vicinanze.

Nel documento in questione si spiega che se un Apple Watch con watchOS 8.5 o seguente mostra una animazione che invita a tenere vicini un Apple Watch e un iPhone, l’utente può seguire la seguente procedure per avviare la procedura di ripristino:

Assicuratevi che l’iPhone sia vicino. Sull’iPhone deve essere presente iOS 15.4 o seguenti, deve essere inoltre connesso alla WiFi e il Bluetooth attivo, e deve essere sbloccato Collocate l’Apple Watch sul suo caricabatteria Fate doppio click sul tasto laterale (il tasto sotto la Digital Crown) dell’Apple Watch Seguite i passi indicati che appaiono sull’iPhone.

Se i passaggi sopra indicati non funzionano, Apple suggerisce di verificare la connessione WiFi, provando se possibile le reti a 2,4GHz anziché quelle a 5GHz, evitando le reti 802.1X o WiFi captive (ovvero le reti pubbliche disponibili previa registrazione o a pagamento) come quelle che si trovano negli hotel.

Il sito Macrumors riferisce di un memo inviato ai centri di assistenza autorizzati Apple, nel quale è spiegato che la funzionalità in questione permette agli utenti e ai tecnici di ripristinare watchOS su alcuni modelli di Apple Watch senza bisogno di inviare il dispositivo al centro assistenza. Nel memo non è ad ogni modo indicato quali sono gli Apple Watch che supportano tale funzionalità.

Nel documento di supporto di Apple è spiegato che gli utenti potrebbero visualizzare un punto esclamativo “!” rosso su Apple Watch. Se questo appare dopo un aggiornamento si può provare a tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e la Digital Crown per almeno 10 secondi, rilasciando entrambi quando appare il logo Apple. Se questa procedura non funziona, è possibile contattare il supporto Apple per organizzare una riparazione Mail-In (inviando il prodotto presso la sede di un Servizio di riparazione Apple attenendosi alle attenendosi alle istruzioni ricevute dopo avere contatto l’assistenza).