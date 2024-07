Google, in arrivo termostato Nest di quarta generazione

Pubblicità

Google dovrebbe presentare a breve la quarta generazione dei termostati del suo brand Nest, migliorando ulteriormente design e funzionalità del dispositivo con display a forma di anello che si adatta alle abitudini dell’utente (imparando a conoscere le temperature preferite nei diversi momenti della giornata).

A riferirlo è il sito statunitense The Verge ma anche un utente che su X (Twitter) si chiama Arsène Lupin. Il nuovo dispositivo vanta bordi più sottili, e sembra disporre di un display che appare più discreto da spento. L’interfaccia dovrebbe offrire nuove funzionalità e permettere di regolare alcune impostazioni senza passare sempre dallo smartphone.

Per il Nest Thermostat di quarta generazione Google sembra voler chiedere un prezzo piuttosto elevato (si parla di 279$ negli USA, rispetto ai 249€ richiesti ora nel nostro Paese). Non è chiaro quali saranno altre funzionalità che dovrebbero giustificare il prezzo più alto; il leaker fa riferimento a una novità denominata “Dynamic Farsight”. L’attuale Nest è in grado di accendere il display quando rileva movimento; ipotizziamo che la nuova generazione andrà oltre, con un display forse meno statico e più grande: per mostrare cosa? Per ora, non lo sappiamo (l’attuale generazione si illumina quando si entra in una stanza per mostrare la temperatura, il meteo o l’ora ed è anche possibile scegliere se visualizzare l’orologio in formato digitale o analogico).

Altre novità di cui vocifera, parlano di funzioni legate a riscaldamento e raffreddamento “naturale”, ma non è ben chiaro a cosa si fa riferimento. Una stranezza è che il dispositivo continuerebbe a sfruttare connessioni wireless ma non ad adottare lo standard Thread. Non si parla neanche di Matter, e quindi il tutto rimarrebbe ancorato all’ecosistema domotico di Google, scelta al momento poco comprensibile.

Dovremmo saperne di più il 13 agosto, nell’ambito di una presentazione che Google ha previsto per presentare novità hardware (in particolare, i nuovi Pixel).