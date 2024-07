Prime Day, Quietcomfort Earbuds II, antirumore al top a a solo 189,95€

Pubblicità Se volete regalarvi un mondo silenzioso c’è l’occasione giusta Amazon offre in sconto per il Prime Day gli auricolari Bose Quietcomfort Earbuds II a 189,95 €. Di questo accessorio abbiamo detto tutto nel corso della nostra recensione pubblicata qualche tempo fa. Da allora ad oggi, Bose ha rilasciato i QuietComfort Earbuds Ultra che differiscono da quelli in promozione per alcune piccole novità tecniche che però non spostano l’ago della bilancia a loro favore in maniera decisiva. Sono solo modestamente migliori delle QuietComfort Earbuds II e perchè offrono l’audio spaziale. Sopratutto superano ancora oggi tutto il resto della concorrenza nell’isolamento dall’ambiente che vi circonda; anche i suoni più difficili da sopprimere come le voci umane e i suoni a frequenza variabile verranno coperti e basterà un po’ di musica anche a basso volume per eliminarli del tutto. Da questo punto di vista sono certamente migliori degli Airpods Pro. Sono molto buone nella riproduzione musicale (anche se come sempre il suono è abbastanza scolpito) e hanno dimensioni contenute. Anche la scatola di ricarica è sufficientemente piccole. Complessivamente si tratta dunque ancora oggi di eccellenti auricolari capaci di competere con tutti i migliori sotto tutti i punti di vista e non solo dei migliori auricolari antirumore oggi in commercio. Hanno ad esempio anche una valida applicazione che permette di modulare le funzioni e un sistema di controllo del volume direttamente sulla touchpad. Nei confronti degli Airpods Pro perdono il confronto (per scelta di Apple) nell’integrazione con il sistema operativo e per la mancanza di funzione di audi spaziale. Ma al prezzo di oggi risultano un’eccellente alternativa ad ogni concorrente non solo rispetto al modello Ultra che li ha seguiti (e che è pure in promozione) ma anche degli Airpods Pro Questi articolari sono arrivati a costare oltre 300€. Ora li trovate anche a meno, ma Amazon li sconta a 189,99€ che è il prezzo migliore

Offerte Speciali Prime Day, AirPods 2 mai a questo prezzo, solo 90€ Gi AirPods 2 sono tornati disponibili a solo 90 euro invece che 149 euro. È il prezzo più basso di sempre, il 40% meno del prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.