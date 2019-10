IK Multimedia presenta tre microfoni e uno streamer per i creatori di contenuti

IK Multimedia annuncia iRig Mic Cast 2, iRig Mic Cast HD, iRig Mic Video e iRig Stream, quattro strumenti audio – in arrivo a novembre – progettati su misura di YouTuber e creatori di contenuti video che desiderano acquisire audio in alta qualità utilizzando i dispositivi mobili.

I nuovi microfoni iRig Mic Cast 2 (49,99 euro) e iRig Mic Cast HD (99,99 euro) promettono portabilità e tascabilità parallelamente ad una qualità di registrazione vocale cristallina utilizzando indistintamente iPhone, iPad o un dispositivo Android.

Entrambi sono dotati di tecnologie che riducono significativamente o talvolta eliminano completamente il rumore di fondo e si agganciano magneticamente per facilitarne l’uso in mobilità. Risultano particolarmente comodi per interviste, streaming live e tutte quelle situazioni dove è necessario registrare l’audio in alta qualità monitorandolo in tempo reale tramite cuffie: in più funzionano senza batterie, rendendone così l’uso praticamente “illimitato”.

Rispetto al Cast 2, la versione HD offre una migliore risposta in frequenza (da 40 Hz a 20 kHz) ed utilizza convertitori a 24 bit. Inoltre consente di selezionare la direzione di registrazione (anteriore o posteriore) ed incorpora un pickup direzionale per migliorare la qualità di registrazione nelle interviste.

iRig Mic Video è invece un microfono a fucile che può essere usato anche su fotocamere DSLR (oltre che smartphone e tablet). Utile anche ai musicisti, può registrare anche in stereo e consente poi l’importazione e l’elaborazione delle tracce su qualsiasi applicazione audio. Viene venduto sia singolarmente al prezzo di 129,99 euro, sia in kit con il sistema iKlip Grip Pro a 169,99 euro.

Infine iRig Stream (99,99 euro) è un’interfaccia audio stereo progettata per musicisti, podcaster e creatori di contenuti che registrano o trasmettono audio in alta qualità dal proprio dispositivo mobile ma è dotato anche di due porte RCA per essere collegato facilmente a mixer, tastiere e altri dispositivi.

Anche qui è offerto il monitoraggio diretto in cuffia e grazie allo switch mono/stereo è compatibile con un vasto parco di applicazioni (come Instagram, che lavora in mono). Offre anche una funzione di loopback per riprodurre musica di sottofondo contemporaneamente allo streaming audio.

I prodotti come già detto saranno disponibili da Novembre 2019. Vi segnaleremo su queste pagine il loro arrivo sul mercato.