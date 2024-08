Come eseguire il test di Apple sulla salute mentale

Pubblicità

Sapevate che Apple mette a disposizione un test che vi aiuta a comprendere il vostro stato di salute mentale del momento? Ve ne avevamo già parlato lo scorso anno quando la dottoressa Sumbul Ahmad Desai introdusse l’argomento durante la WWDC, e in questo articolo vi forniamo tutte le informazioni utili, da dove trovarlo su iPhone ad alcuni approfondimenti.

Dove si trova il test

Il test si compone di sedici domande a cui dovrete rispondere con sincerità, perciò ritagliatevi un momento, mettetevi comodi e non appena siete pronti per procedere:

Aprite l’ app Salute di Apple;

di Apple; Cliccate sulla scheda Sfoglia visibile a destra nella barra in basso;

visibile a destra nella barra in basso; Cliccate alla voce Benessere mentale ;

; Scorrete in basso e alla sezione Ottieni di più dall’app Salute , quindi:

, quindi: Cliccate sul pulsante blu Rispondi al questionario ;

; Indicate la vostra fascia di età ;

; Cliccate su Inizia.

Come si svolge il test

A questo punto Apple vi chiederà di indicare con quanta frequenza (Mai, alcuni giorni, per oltre la metà dei giorni oppure quasi ogni giorno) si sono verificate sedici diverse situazioni nell’arco di due settimane.

Come dicevamo sono domande personali alle quali bisogna rispondere con sincerità per poter ottenere un risultato quanto più verosimile possibile.

Al termine la piattaforma restituisce subito due grafici indicando il vostro grado di rischio (da assente a lieve, passando per moderato, fino ad elevato) separando gli stati di ansia e depressione.

Si tratta di un risultato che inquadra soltanto il benessere mentale di questa fase della vostra vita e che appunto riguarda soltanto le ultime due settimane.

Apple inoltre ci tiene a precisare che il risultato del questionario non costituisce una diagnosi. Piuttosto è un modo per avere un parere oggettivo su come affrontiamo i problemi di tutti i giorni.

Sulle domande

Ci viene infatti chiesto quanto siamo nervosi e tesi, quanto tempo dedichiamo alle preoccupazioni, se riusciamo a rilassarci e se siamo spesso irrequieti, se ci lasciamo trascinare da pensieri terribili e sprofondiamo nella disperazione.

Nel determinare il risultato sono in ballo anche la nostra capacità di divertirci nel fare le cose e la difficoltà ad addormentarci o a svegliarci al mattino. Molto importanti sono poi la sensazione di stanchezza, la fame incontenibile o al contrario lo scarso appetito, il livello di concentrazione e il modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

Quelle che ci sottopone Apple sono domande cliniche standard sui questionari PHQ-9 e GAD-7 pensati appunto per consentire ai medici di valutare il rischio che una persona presenti questi due comuni disturbi della salute mentale e al termine, volendo, è possibile stampare o esportare il PDF con i risultati da sottoporre ad un professionista per la diagnosi effettiva.

Supporto sociale, tutti i contatti

Al termine viene anche indicata la pagina con le risorse del supporto Apple dove è possibile trovare i siti di riferimento e i numeri di telefono delle associazioni italiane da contattare in caso di bullismo, dipendenza e abuso di sostanze, disordini alimentari, razzismo, suicidio, autolesionismo, violenza e abusi domestici, sessuali e di genere, inclusi i riferimenti per la linea di ascolto e sostegno per la salute mentale offerta dalla Fondazione Progetto Itaca.