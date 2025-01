JBL Tour ONE M3, le cuffie con trasmettitore wireless Auracast al CES 2025

Pubblicità

Le ultime tecnologie in fatto di cancellazione attiva del rumore e un curioso accessorio ad accompagnare: si presentano così le nuove JBL Tour ONE M3 da poco presentate alla fiera di Las Vegas.

Sono cuffie over-ear costruite pensando tanto agli audiofili quanto a chi cerca prestazioni audio elevate per il lavoro o il tempo libero. Parte di questa questa evoluzione tecnologica come dicevamo è data dallo JBL SMART Tx, un piccolo trasmettitore wireless con la tecnologia Auracast che permette di connettere le cuffie a qualsiasi sorgente audio cablata.

Il magico telecomando

Serve sostanzialmente per poter ascoltare l’audio proveniente da lettori MP3 o piattaforme come quelle messe a disposizione sugli aerei durante i voli, senza l’ingombro dei fili e azzerando latenza e interferenze.

Può anche trasmettere audio a più dispositivi compatibili tramite Auracast e attraverso lo schermo touch incorporato è possibile controllare facilmente tutte le funzioni delle cuffie, nonché gestire la riproduzione musicale, le chiamate e le impostazioni di equalizzazione.

Le tecnologie a bordo

Dal punto di vista audio, usano driver a cupola in mica da 40 mm per offrire un audio bilanciato con bassi potenti, medi dettagliati e alti cristallini. Supportano il Bluetooth Hi-Res e si possono collegare ai dispositivi anche tramite USB-C per la trasmissione audio lossless.

Altra interessante presenza è la tecnologia JBL Personi-Fi 3.0 tramite cui creare un profilo audio personalizzato in base ai propri test dell’udito, ottimizzando così l’esperienza di ascolto in modo preciso e individuale.

C’è poi la tecnologia JBL Spatial 360 che trasforma qualsiasi contenuto audio – come film, serie TV e videogiochi – in un’esperienza tridimensionale e l’head tracking che invece mantiene la posizione del suono stabile anche durante i movimenti della testa, aumentando così il realismo dell’ascolto in corso.

Non manca poi la tecnologia True ANC 2.0 che usa ben 8 microfoni per monitorare e adattarsi all’ambiente circostante riducendo efficacemente i rumori esterni. Per chi invece preferisce rimanere consapevole dell’ambiente ci sono le funzioni Ambient Aware e TalkThru tramite cui personalizzare il livello di isolamento. Infine, la tecnologia di beamforming adattivo per telefonate di qualità anche in ambienti rumorosi.

Altri dettagli tecnici

Usano cuscinetti in schiuma speciale e una struttura leggera così da risultare comode anche se si indossano per molto tempo; questo anche perché con una sola carica promettono fino a 70 ore di riproduzione continuata.

Immancabile infine la ricarica rapida che in soli 5 minuti aggiunge 5 ore di autonomia.

Disponibilità e prezzo

Le nuove cuffie over-ear JBL Tour ONE M3 saranno disponibili a partire dal 15 aprile in tre colorazioni: nero, mocha e blu.

Saranno acquistabili in due versioni: una include il trasmettitore JBL SMART Tx e costa 399,99 €. Chi invece non è interessato al telecomando, le potrà comprare al prezzo di 349,99 €.

