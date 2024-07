Joby Aviation, completato volo di oltre 800km con taxi volante a idrogeno

Pubblicità

Joby Aviation, azienda statunitense che ha tra i suoi azionisti Toyota, ha compiuto un ulteriore passo avanti dimostrando la validità dei suoi velivoli per trasporti territoriali: usando un velivolo idrogeno-elettrico sviluppato dalla controllata H2FLY, ha completato un volo di 523 miglia (841 km) in California.

Il traguardo evidenzia un potenziale cambiamento verso il trasporto aereo regionale senza emissioni. All’infuori degli USA, Joby Aviation ha iniziato l’espansione, e vuole offrire attività di aero-taxi usando velivoli indicati con la sigla eVTOL (electric vertical take-off and landing) in tutto il modo, a iniziare da Dubai.

Nel 2023 Joby Aviation è stata autorizzata a eseguire i test dei taxi aerei elettrici a New York, prevedendo che le attività vere e proprie inizieranno nel 2025. Nel 2021, Joby ha acquistato H2FLY, sviluppatore di sistemi di propulsione idrogeno-elettrici per aeromobili con sede a Stoccarda, in Germania; dopo l’acquisizione ha iniziato a esplorare l’integrazione di sistemi di propulsione a celle a combustibile idrogeno-elettriche e di idrogeno liquido immagazzinato criogenicamente.

Secondo quanto affermato da Joby Aviation, il volo di test di cui abbiamo riferito sopra è stato completato in quattro ore e 47 minuti; all’atterraggio, il velivolo aveva ancora il 10% di idrogeno disponibile.

“Viaggiare in aereo è centrale per il progresso umano ma abbiamo bisogno di individuare modi per rendere questa attività più pulita”, ha riferito JoeBen Bevirt, CEO e fondatore di Joby. “Con i nostri aerotaxi a batteria, predisposti per cambiare radicalmente le modalità con le quali ci spostiamo in città, siamo ora entusiasti di poter offrire uno stack tecnologico che può potenzialmente ridefinire i collegamenti territoriali usando aeromobili idrogeno-elettrici”. E ancora: “Immaginate di poter volare da San Francisco a San Diego, o da Boston a Baltimora, o da Nashville a New Orleans senza bisogno di andare in aeroporto, e senza emissioni se non acqua. Questo mondo è più vicino che mai, e i progressi he abbiamo fatto verso la certificazione delle versioni elettriche dei nostri aeromobili ci permettono di essere in sulla buona strada guardando in prospettiva alla realtà dei voli idrogeno-elettrico”.

