Joby Aviation può iniziare i test dei taxi aerei elettrici

Il velivolo elettrico di Joby Aviation somiglia a un gigantesco drone in grado di trasportare quattro passeggeri più il pilota: ora che la Federal Aviation Authority ha concesso l’autorizzazione per iniziare i test i piani del costruttore sembrano più vicini e realizzabili, con il lancio commerciale previsto nel 2024 e l’offerta di un servizio di taxi aerei elettrici nel 2025.

Si tratta di un velivolo in grado di decollare e atterrare in verticale (eVTOL) proprio come un elicottero, grazie ai sei rotori che in volo cambiano posizione allineandosi orizzontalmente per spingerlo fino alla velocità massima di 200 miglia orarie circa 320 km/h. L’autonomia arriva fino a un massimo di 100 miglia, circa 170 km, sufficienti per la maggior parte delle operazioni di taxi aerei.

Il costruttore dichiara che in fase di volo il taxi aereo elettrico è quasi silenzioso, mentre in atterraggio e decollo è 100 volte più silenzioso di un aereo tradizionale. Il primo prototipo è appena fuoriuscito dalla fabbrica di Marina in California, stabilimento realizzato in collaborazione con Toyota che è il principale finanziatore di Joby Aviation con una quota di 394 milioni di dollari, circa 360 milioni di euro.

Il legame tra Toyota e Joby Aviation è rafforzato anche dalla nomina di Tetsuo Ogawa, CEO di Toyota North America, nel consiglio di amministrazione di Joby. Nell’annuncio del permesso per test Joby Aviation dichiara che i test di volo iniziali verranno effettuati prima di consegnarlo alla base aeronautica di Edwards in California, dove verrà impiegato per dimostrare potenziali casi di utilizzo nel campo della logistica.

Ricordiamo che la società ha già ottenuto permessi e certificato per operazioni commercial, mentre i test dei prototipi in scala sono iniziati nel 2017. Il costruttore collabora anche con Delta Airlines per offrire viaggi da e verso gli aeroporti: l’esempio offerto indica un volo di solamente 7 minuti dal centro di New York per l’aeroporto JFK, contro i 49 minuti necessari per il trasferimento in auto.

Manca il passo più complesso per ottenere la certificazione piena del modello finale per trasportare passeggeri paganti su voli commerciali. Secondo un ingegnere aerospaziale intervistato da Engadget serviranno circa 18 mesi. Le prime consegne in assoluto dei taxi aerei elettrici sembrano saranno destinate alla US Air Force nel 2024.

Autorizzazioni e tabella di marcia pongono Joby Aviation in testa nella corsa per offrire un vero servizio di taxi aerei elettrici, prima ancora di Airbus. Le immagini di questo articolo sono di Joby Aviation.