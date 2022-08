Joyroom, custodia trasparente con MagSafe per iPhone

Se volete proteggere il vostro iPhone senza intaccarne il design e senza dover rinunciare alle sue funzionalità, la custodia Joyroom fa al caso vostro tanto più che in questo momento è in sconto fino all’80%.

E’ disponibile nelle misure di tutti gli iPhone delle serie 12 e 13, quindi sia per i mini che per il modello standard, ma anche per il Pro e il Pro Max.

La prima cosa da dire è che presenta un anello sul retro con 38 potenti magneti che consente di sfruttare la ricarica MagSafe a piena potenza senza dover rimuovere la custodia, rendendo così l’uso del telefono molto più pratico e immediato di altre cover che devono invece essere sganciate ogni volta.

Rispetto poi ad altre custodie trasparenti, questa non ingiallisce perché il retro è costruito in duro policarbonato. La cornice invece è realizzata in morbido TPU, un materiale che permette così di avvolgere perfettamente il telefono proteggendolo anche ai bordi.

Anche qui il vantaggio rispetto ad altre cover è che ricopre l’intera cornice, senza lasciare ampie aperture come succede invece in molti casi dove sul fondo, per non ostruire altoparlanti e presa di ricarica, viene lasciata un’ampia apertura. Qui perfino i pulsanti sono rivestiti, evitando che nel tempo polvere e sporco possano infilarsi nei meccanismi e impedirne il corretto funzionamento.

Presenta anche dei rinforzi agli angoli per assorbire meglio gli urti in caso di caduta e sulla facciata anteriore la cornice sporge di 0,3 millimetri, evitando così che lo schermo possa danneggiarsi nel caso dovesse essere poggiato a faccia in giù su una superficie piana.

Con superficie anti-impronta, un ultimo vantaggio è dato dal fatto che questa custodia elimina il dondolio dato dalla fotocamera sporgente quando si poggia l’iPhone sulla scrivania.

Se volete comprarla come dicevamo al momento è possibile risparmiare fino all’80% in base al modello scelto. Indicativamente il prezzo ruota intorno ai 19-20 euro ma con l’offerta attuale si può portare a casa a 4 euro circa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.