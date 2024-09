Da Juice iPhone 16 e Apple Watch Series 10 si preordinano anche a rate

Pubblicità

A partire dalle ore 14 di venerdì 13 settembre nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice sarà possibile preordinare i nuovi iPhone 16 e 16 Plus, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 nella nuova intrigante colorazione nero satinato, oltre naturalmente anche AirPods 4.

Acquistare da Juice significa poter contare sugli esperti Apple per consigli e anche per sfruttare al massimo il nuovo dispositivo, per ottenere assistenza certificata. Ma ia vantaggi si estendono anche all’acquisto degli ultimi modelli Apple, perché Juice permette di scegliere tra diverse proposte di pagamenti rateali, su misura per aziende, liberi professionisti e anche utenti finali.

Per i privati non serve nemmeno la busta paga, la pratica è veloce, inoltre sono disponibili anche formule senza costi né interessi: si paga il prezzo del dispositivo suddiviso per il numero delle rate.

Per iPhone 16 e 16 Pro occorre attendere l’inizio dei preordini per conoscere la disponibilità di modelli e colori, oltre che le formule disponibili e i dettagli per i pagamenti a rate. Per Apple Watch Series 10 invece Juice indica già il prezzo di partenza di 459 euro con la possibilità di pagare in 20 rate, senza costi e senza interessi da 22,95 euro al mese.

Stesso discorso per Apple Watch Ultra 2 che parte da 909 euro oppure in 20 rate da 45,45 euro al mese per 20 mesi, anche in questo caso sempre senza costi di pratica e senza interessi. Ricordiamo che nei negozi Juice è possibile permutare il proprio dispositivo Apple usato: il suo valore verrà scontato dal prezzo del nuovo acquisto.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.