KAIWEETS Apollo 7, il rilevatore di temperatura senza contatto professionale a 19 dollari

In tempo di pandemia abbiamo imparato a conoscere i termometri a pistola, in grado di misurare la temperatura corporea senza contatto. KAIWEETS Apollo 7 è uno di questi, ma non adatto per persone, bensì per ambiti professionali, per avere la temperatura di diversi oggetti. Al momento grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce lo acquisterete a poco più di 19 dollari.

Il termometro a infrarossi KAIWEETS può misurare la temperatura superficiale degli oggetti inanimati, restituendo i valori con alta precisione fino a ±2% in soli 0,5 secondi. Si tratta di un accessorio che offre tanta versatilità e può essere utilizzato in diverse occasioni. Può essere utilizzata, anzitutto, in cucina, per rilevare la temperatura dei cibi e delle diverse preparazioni. Inoltre, può essere utilizzato int ambito lavorativo per verificare la temperatura di diversi apparati, e valutare eventuali problemi di HVAC ai macchinari. Può rilevare la temperatura dell’acqua, o di qualsiasi oggetto inanimato.

Propone un comodo schermo LCD con retroilluminazione che permette di leggere con facilità i diversi dati registrati; permette di cambiare unità di misura da ° C a ° F, e tra le varie indicazioni a schermo anche quello di batteria scarica. Il termometro, peraltro, si spegne dopo 30 secondi di inattività, così da prolungare la durata della batteria.

Permette di impostare le diverse temperature massime, così da lanciare un avviso di temperatura troppo alta, nel caso in cui la temperatura registrata sia più alta di quella impostata. Allo stesso modo è possibile anche impostare una temperatura minima per avvisare nel caso in cui la temperatura registrata sia più bassa del limite pre impostato.

Solitamente,ente questo termometro KAIWEETS Apollo 7 ha un sito di 23 dollari, ma utilizzando il codice sconto LD15 è possibile portatilo a casa a poco più di 19 dollari.

Clicca qui per acquistarlo.