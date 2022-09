iPhone 14 Pro, Dynamic Island rosica spazio sullo schermo ma vale la pena

Per la prima volta dai tempi di iPhone X, Apple ha rimosso il notch solo negli iPhone 14 modelli Pro dove è sostituito da Dynamic Island: la nuova soluzione di Apple, apprezzata tanto dai fan di Cupertino quanto da utenti, osservatori e persino costruttori Android, si stacca dal bordo dello schermo per andare a occupare più spazio visibile del display.

Questo è visibile grazie ad alcune grafiche realizzate da Ian Zelbo, apprezzato designer di novità in arrivo da Apple, che riportiamo in questo articolo. L’area occupata dal notch è sovrapposta con quella occupata da Dynamic Island, questo però allineando gli iPhone a confronto nel lato inferiore.

Lo scostamento è così dovuto non solo al nuovo posizionamento di Dynamic Island, ma anche dal fatto che i nuovi iPhone 14 Pro sono leggermente più alti rispetto ai corrispettivi modelli iPhone 13 Pro.

Per forza di cose Dynamic Island, staccandosi dal bordo superiore al quale era invece ancorato il classico notch, viene a trovarsi in posizione più addentrata nello schermo, occupando spazio destinato a visualizzare i contenuti. In sostanza diminuisce lo spazio visibile del display, una perdita comunque molto relativa.

Questo perché i team hardware e software di Apple hanno di fatto creato un nuovo modo di interagire e controllare lo smartphone proprio con Dynamic Island. Lo spazio fino a oggi necessario per i sensori risultava inutilizzabile per l’utente. Invece con Dynamic Island sarà possibile effettuare un tap per avere subito sotto controllo la riproduzione della musica o una notifica mentre si sta facendo altro.

