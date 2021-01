Con Klarna tutti i prodotti Samsung si comprano in 3 rate

Klarna, specializzata in servizi di pagamento e di acquisto, annuncia l’espansione al mercato italiano della collaborazione con Samsung Electronics: i clienti che acquisteranno i propri prodotti preferiti su Samsung.com – tra cui anche il nuovo Galaxy S21, appena lanciato sul mercato – potranno scegliere Klarna come metodo di pagamento in fase di checkout, beneficiando così della possibilità di suddividere l’importo in 3 rate, addebitate ogni 30 giorni e senza interessi.

I pagamenti potranno essere gestiti anche tramite l’app Klarna, per un’esperienza di acquisto flessibile, in grado di garantire agli utenti la massima sicurezza e il totale controllo sulle proprie transazioni.

Dagli smartphone ai tablet, dagli smartwatch ai notebook, passando per TV ed elettrodomestici, Samsung potrà quindi offrire la propria vasta gamma di dispositivi con un metodo di pagamento nuovo, sviluppato per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato. Mai come nel periodo attuale, sapersi rivolgere ai clienti con un’offerta flessibile anche in termini di pagamento può rivelarsi cruciale per il successo. I dati di Klarna mostrano, infatti, che i retailer che offrono la possibilità di rateizzare gli acquisti senza interessi aggiuntivi beneficiano di un aumento del 55% del valore medio degli ordini.

Klarna è recentemente approdata sul mercato italiano con il lancio della soluzione “Paga in 3 rate”, che consente agli utenti di fare shopping in totale sicurezza nei loro negozi preferiti, suddividendo poi l’importo in 3 rate mensili, senza interessi o commissioni se pagate in tempo. Con 90 milioni di clienti e oltre 200.000 partner retailer nel mondo, la piattaforma e l’app di e-commerce Klarna integrano flessibilità e controllo nell’esperienza di acquisto dei consumatori, fornendo una modalità di pagamento più comoda, semplice e sicura.

Klarna offre soluzioni di pagamento prive di rischi: i merchant, infatti, ricevono l’intero pagamento all’atto della transazione, mentre i pagamenti rateali vengono gestiti da Klarna direttamente con gli utenti. Per ulteriori informazioni e possibile scaricare l’app per iPhone e Android oppure visitare il sito klarna.

