Korona 81010 è il grande ventilatore ripiegabile, a batteria con USB e con ring LED

Il caldo sembra un numerico imbattibile, e il caro bollette non sempre permette di schierare in campo i condizionatori. Una soluzione alla vecchia maniera, allora, sono i ventilatori, che spesso hanno il limite della presa di corrente. Non questo Korona 81010, che ha una batteria interna, e non solo. Su Amazon costa appena 59 euro.

Si tratta di una valida alternativa ai ventilatori Xiaomi, che hanno un listino più importante. Questo Korona 81010, però, ha tante frecce al suo arco: oltre ad avere una batteria interna, che lo caratterizza e consente di spostarlo in ogni angolo della casa, ha pure un braccio telescopico, che consente di regolarne l’altezza. In questo modo il ventilatore può essere trasformato in una periferica da tavolo, o da terra, a seconda delle proprie esigenze.

Il ventilatore ha 20 cm di diametro e 3 diverse velocità, che possono essere regolate tramite pulsanti touch illuminati. Nella testa del ventilatore è integrata una striscia luminosa a LED che fornisce un’illuminazione aggiuntiva durante il funzionamento, cos’ da poter sempre toccare i pulsanti giusti e azionarlo al meglio n qualsiasi contesto, anche di notte. Se necessario l’illuminazione può anche essere spenta per non essere infastiditi durante la notte.

Oltre ad essere completamente pieghevole, che lo rende molto facile da trasportare, anche nel bagagliaio dell’automobile, è anche molto silenzioso, grazie alla sua ventola a cinque pale, così da non disturbare durante le ore notturne.

Scheda tecnica:

Ventilatore da tavolo e a piantana con batteria ricaricabile

Cavo USB e adattatore di rete forniti in dotazione per la ricarica

Batteria da 8000 mAh

Pieghevole per risparmiare spazio

Illuminato con una striscia a LED nella testa del ventilatore

Funzionamento tramite pulsanti touch illuminati

3 livelli di velocità e modalità vento naturale

Funzionamento estremamente silenzioso

Ventola a 5 pale

Particolarmente leggero, solo 0,9 kg di peso

Regolabile in altezza fino a circa 1 m

Diametro della testa circa 20 cm

Colore: Bianco

Al momento Korona 81010 può essere acquistato direttamente a questo indirizzo su Amazon 59 euro.