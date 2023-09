KUMI Mech X3, in offerta gli auricolari con custodia stile gaming

Volete un paio di auricolari completamente senza fili per ascoltare la musica, rispondere alle telefonate e parlare con l’assistente vocale preferito che siano anche particolarmente accattivanti dal punto di vista estetico? Allora date un’occhiata ai KUMI Mech X3 perché potrebbero fare al caso vostro. Nel caso comprateli adesso perché sono scontati del 39%.

Dal punto di vista delle tecnologie, questi auricolari sono simili a molti altri che trovate in commercio: per collegarli al telefono c’è la tecnologia Bluetooth 5.3, quindi la più recente per quanto riguarda la gestione dei consumi e la solidità della connessione wireless.

La batteria incorporata promette fino a 4 ore di autonomia con una sola carica, che si completa in circa due ore inserendoli nella custodia, che oltre a ricaricarli quando non vengono indossati, li protegge durante il trasporto.

C’è dentro anche la tecnologia di riduzione del rumore che promette un migliore ascolto della musica, ma anche delle telefonate, in ambienti rumorosi. Si possono usare per interagire con l’assistente vocale e quindi inviare messaggi, fare ricerche rapide sul web o ascoltare le indicazioni stradali durante la guida senza dover toccare il telefono, che può così restare in tasca oppure fermo in ricarica.

A renderli particolari è soprattutto la custodia, dal look aggressivo in stile gaming, corredata da una chiusura magnetica per prevenire l’apertura accidentale del coperchio (e la conseguente fuoriuscita degli auricolari). È disponibile in due varianti di colore, in grigio oppure color oro, con due LED frontali a completare il tutto con un indicatore luminoso sempre disponibile che al contempo conferisce alla custodia un aspetto davvero accattivante.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 38,47 € potete risparmiare il 39% spendendo 23,12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.