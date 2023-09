Con Apple Watch Serie 9 Apple dirà addio ai cinturini in pelle

Nelle ultime settimane è circolata una indiscrezione secondo la quale Apple ha intenzione di non offrire più accessori in pelle per gli iPhone 15, e ora una indiscrezione simile emerge anche in merito ai cinturini in pelle, probabilmente non più offerti con l’arrivo di Apple Watch Series 9.

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, Apple comincerà ad abbandonare la pelle come materiale anche per quanto riguarda i cinturini di Apple Watch, mossa che però metterebbe in discussone la collaborazione con Hermès, marchio di lusso che offre vari cinturini e altri accessori di questo tipo.

A corroborare l’indiscrezione di Gurman, da giorni sono attivi sconti del 42% su Amazon sui cinturini Apple a maglie in pelle taglia M/L (per polsi da 140-180 mm) color ciliegia scuro e nespola, che nel momento in cui scriviamo costano 54,99€ invece di 94,05€. Questi cinturini, lo ricordiamo, sono prodotti artigianalmente in Francia e sono prodotti realizzati in pelle Roux Granada. Apple spiega che si “avvolgono con eleganza attorno al polso” e si agganciano “come per magia”, grazie ai magneti flessibili che si curvano leggermente per garantire “una perfetta e confortevole vestibilità nel corso della giornata”.

Apple Watch Serie 9 senza cinturini in pelle, a rischio la collaborazione con Hermès

Oltre agli sconti sui cinturini in pelle di Apple per Apple Watch, Gurman rileva che da alcune settimane i dipendenti della società possono acquistare i costosi e pregiati bracciali in pelle realizzati in collaborazione con Hermès a prezzi fortemente scontati, fino all’80-90% del prezzo ufficiale di listino.

La svendita interna in corso richiama alla memoria i forti sconti proposti semrpe da Apple ai propri dipendenti per HomePod di prima generazione, indicando la possibile volontà di azzerare scorte e magazzini in vista della chisura della linea.

Via la pelle, arriva il sintetico di alta qualità

Sia per le custodie in pelle di iPhone che per cinturini e bracciali in pelle per Apple Watch, la scelta del colosso di Cupertino è in ottica sostenibilità ambientale e riduzione dell’impronta di carbonio. Con l’abbandono della pelle sono previste custodie iPhone FineWoven in materiali sintetici ma di alta qualità: probabilmente arriveranno bracciali simili per lo smartwatch.

Gli Apple Watch Series 9 saranno con ogni probabilità presentati il 12 settembre 2023, in occasione dell’evento che prevede anche il lancio dei nuovi iPhone. A questo indirizzo un nostro articolo con un riassunto di tutto quello che Apple dovrebbe presentare il 12 settembre.