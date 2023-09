BMW Vision Neue Klasse è il futuro delle elettriche del marchio

Con BMW Vision Neue Klasse, il gruppo tedesco mostra come sarà la prossima generazione di veicoli elettrici del suo marchio principale. Il Vision Vehicle, presentato per la prima volta in pubblico al Salone Internazionale dell’Automobile IAA Mobility 2023 di Monaco (dal 5 al 10 settembvre), mostra superfici ampie e poche linee distintive, ridotte all’essenziale, accentuando elementi di design tipici del marchio.

Nell’abitacolo, la nuova generazione di BMW iDrive promette un’esperienza d’uso digitale “unica” che fonde il mondo reale e quello virtuale.

“30% di autonomia in più, ricarica più veloce del 30%, 25% di efficienza in più: la Neue Klasse rappresenta un importante salto tecnologico che porterà l’EfficientDynamics a nuovi livelli. Lo stesso vale per il suo design, che non potrebbe essere più futuristico”, riferisce Frank Weber, Board Member del BMW Group per Development.

BMW Vision Neue Klasse, il più grande investimento del marchio

Il dirigente afferma che con questo concpet BMW ha intrapreso il più grande investimento nella sua storia, “scrivendo un libro completamente nuovo”, elementi che avranno un impatto su tutte le generazioni di modelli. I comandi analogici sono ridotti al minimo L’interazione uomo-auto avviene attraverso il Panoramic Vision, il Central Display e pulsanti multifunzione sul volante.

L’esperienza utente è completata dall’Intelligent Personal Assistant treamite controllo vocale. Le informazioni vengono proiettate all’altezza ideale nella linea visiva del guidatore e, per la prima volta, su tutta la larghezza del parabrezza. Questa innovazione andrà a integrare il BMW Head-Up Display nei modelli di serie della Neue Klasse.

Nella prossima generazione di BMW iDrive, sia il guidatore che il passeggero anteriore potranno interagire con le informazioni visualizzate sul Panoramic Vision, creando un’esperienza utente condivisa. Il guidatore può spostare i contenuti visualizzati sul Central Display al BMW Panoramic Vision con un semplice gesto.

Luci abitacolo e grafica cruscotti coordinati e personalizzabili

È stata predisposta una “coreografia” coordinata tra l’illuminazione ambientale e gli elementi grafici del Central Display e di BMW Panoramic Vision, esperienza che può anche essere personalizzata con le modalità My Modes. Nel My Mode “Sport”, display specifici sono impostati su uno sfondo giallo per supportare la guida dinamica.

Il nuovo BMW iDrive si basa su un’architettura software integrata che consolida dati relativi all’esperienza di guida e all’infotainment con quelli provenienti dall’elettronica e dal sistema elettrico del veicolo e dal cloud BMW.

Nel BMW Vision Neue Klasse il cruscotto chiaro sostiene il volante, appiattito in alto e in basso, e il display centrale con retroilluminazione a matrice a forma di parallelogramma. Sulla console centrale trovano spazio una base di ricarica per smartphone e la leva del cambio in vetro.

Prodotta nel nuovo stabilimento di Debrece, la Neue Klasse promette anche una migliore efficienza energetica durante la fase di utilizzo del veicolo, garantita dall’ottimizzazione del peso, della resistenza all’aria e al rotolamento, nonché da una gestione intelligente del calore, soprattutto per la trasmissione elettrica, che utilizza la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione.

Più efficienza, più autonomia

Oltre ai motori elettrici efficienti, migliorie sono indicate nelle celle di batteria rotonde di nuova concezione, con una densità energetica superiore di oltre il 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate in precedenza. La sesta generazione della tecnologia BMW eDrive migliorerà la velocità di ricarica dei modelli Neue Klasse fino al 30%, oltre ad aumentarne l’autonomia fino al 30%. Secondo il produttore, l’efficienza complessiva del veicolo aumenterà fino al 25%.

