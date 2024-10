Kwumsy aggiunge due schermi portatili al vostro MacBook

Pubblicità

Il bello di lavorare dalla scrivania è poter beneficiare di un ampio monitor oppure di uno o più schermi secondari dove spostare le varie applicazioni. Con un accessorio come il Kwumsy questi vantaggi li traslate sul MacBook attraverso due schermi da agganciare al principale per lavorare con tanto spazio a disposizione persino dal vostro bar preferito.

La possibilità di utilizzare simultaneamente due schermi in più permette infatti di ottimizzare la produttività, facilitando il multitasking e rendendo superflui i desktop disordinati.

I due monitor che mette a disposizione questo modello sono da 14 pollici e hanno una risoluzione FullHD a 1080p: soprattutto è un sistema plug & play, quindi funziona subito e senza la necessità di installare driver particolari.

Come si collega

Basta collegare ciascuno schermo al computer in base alle porte che si hanno a disposizione. Se è un MacBook con almeno due USB-C, è sufficiente sfruttare queste prese per collegare i relativi cavetti in modo da alimentarli e, contemporaneamente, abilitarne il collegamento.

Se invece c’è una sola USB-C, per collegare il secondo monitor serve una USB-A per l’alimentazione e una HDMI per il collegamento video. Se invece non ci sono USB-C, l’unico modo è sfruttare due USB-A e due HDMI per poter alimentare e collegare entrambi i monitor.

Questo accessorio è compatibile con vari sistemi operativi, tra cui Windows, Chrome e Dex, mentre il supporto per macOS è limitato ad alcuni modelli specifici. Dalla scheda tecnica si evince infatti che quelli con processore Apple Silicon (chip M1, M2, M3 e successivi) potrebbero non supportare la funzionalità di doppio schermo.

Come si usa

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo è presente una staffa scalabile attraverso cui fissare il monitor in modo sicuro alla parte superiore del laptop, garantendo stabilità durante l’uso. Tenete presente che la larghezza massima supportata è di 405 mm, perciò è adatto a laptop di dimensioni comprese tra circa 13 e 17,3 pollici.

Entrambi i monitor hanno un angolo di visione di 178 gradi e un rapporto di contrasto di 1000:1, assicurando che i contenuti siano visibili da diverse angolazioni senza compromettere la qualità. E grazie al peso di soli 1,62 Kg l’accessorio risulta facilmente trasportabile, dimostrandosi un valido alleato per i professionisti in movimento.

Dove comprare

Se vi interessa il sistema Kwumsy costa 299 € e lo trovate in vendita anche su Amazon dove al momento è in corso una promozione che vi permette di acquistarlo per 239 €.

