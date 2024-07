Prime Day, Dreame L10s Ultra, fa davvero tutto da solo e costa 749 € invece che 999 €

Pubblicità Tra le tante offerte per la casa del Prime Day, una più di altre merita di essere segnalata. È quella sul robot per la casa Dreame L10 Ultra Heat che costa 749 € invece di 999 € Macitynet nei mesi scorsi ha provato il suo parente stretto, il Dreame L10s Pro trovandolo un prodotto eccellente, come molti altri di Dreame. La versione ultra si eleva sul modello pro per diversi aspetti. In primo luogo questo robot aggiunge alla funzione di aspirazione, quella di funzione lavaggio. Secondariamente viene venduto con una stazione di svuotamento alla quale ricorre sia quando il serbatoio interno è pieno sia quando il panno di lavaggio è sporco oppure ha finito l’acqua. In questo modo il Dreame L10s Ultra diventa praticamente “inarrestabile”. L’autonomia della batteria o la quantità di sporco non saranno mai un problema perchè da solo e senza alcun intervento il robot provvederà a ripristinare le condizioni in base alle quali potrà tornare a lavorare. La tecnologia di aspirazione è di alta qualità ed elevata potenza. Aspira a 7000Pa e i suoi tappetini si sollevano di 10 mm ogni volta che incontrano tappeti o moquette e aumentano l’aspirazione per mantenerli asciutti e puliti. Dreame L10s Ultra Heat ha un sistema smart di lettura della casa. Monta infatti una sopeciale fotocamera che fornire all’intellgenza artificiale le informazioni per costruire una mappa 3D e imparare rapidamente a conoscere la tua casa, personalizzare le strategie di pulizia e generare automaticamente i percorsi in base ai tipi di ostacoli, pavimenti e stanze. Questa videocamera riconoscimento anche gli oggetti. Quando Dreame L10s Ultra Heat trova qualche cosa che gli blocca la strada, scatta una foto e comunica con l’utente. Può anche funzionare come videocamera di sicurezza perè si può accendere da remoto La mappatura della casa avviene in maniera precisa; grazie alla navigazione LiDAR aggiornata e a un algoritmo SLAM avanzato, L10 Ultra genera rapidamente una mappa 3D modificabile e pianifica i percorsi di pulizia più efficienti per pulire e navigare nella vostra casa. La pulizia avviene grazie a 2 spazzole che ruotano sotto pressione ad alta velocità per gestire lo sporco più difficile. Elimina le macchie per una pulizia dei pavimenti duri. Il motore DualBoost 2.0 spinge l’aria nel contenitore della polvere del robot e la aspira attraverso una valvola separata per evitare intasamenti e scaricare capelli, sporco e polvere in un sacchetto extra large da 4,5L. Come accennato il Dreame L10s Ultra Heat lava anche in pavimenti. La sua particolarità è che è completamente automatico anche in questo aspetto. Quando i panni si sporcano, L10 Ultra torna automaticamente alla stazione base, per pulirli autonomamente. Una volta terminata la pulizia, lava nuovamente i panni e li asciuga, in modo da essere sempre pronto a ripartire. Se manca l’acqua la carica. È anche presente un serbatoio del detergente che viene mixato quando il robot va a caricare l’acqua. La base ha anche una funzione di pulizia con lavaggio che si controlla in maniera manuale e grazie alla quale vengono puliti i mop rotanti. In questa versione, denominata Heat, viene usata aria calda per pulire il mocio da macchie ostinate come quelle oleose. L’aria calda interviene anche quando o sistema asciuga il mocio. L’app di gestione è molto avanzata. Con essa si controlla tutto il sistema o lo stato dei livelli e delle operazioni in corso. È anche compatibile con Siri. Come abbiamo accennato il Dreame L10s Ultra Heat costerebbe 999€. Oggi Amazon lo presenta a 749 € il prezzo più basso di sempre, incluse le giornate speciali di sconti quando era stato offerto a 849€

Offerte Speciali Prime Day, Airpods Max al minimo da anni 494€ Su Amazon tornano in sconto le cuffie Airpods Max. Ribasso a 494 €, il prezzo più basso da anni a questa parte.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.