Prime Day, prodotti top per casa, bagno e cucina con sconti fino al 43%

Pubblicità Amazon non è solo una sorta di Mecca per chi è appassionato di elettronica o cerca prodotti sfiziosi per il proprio tempo libero, ma è un vero supermecato con tanti marchi molto popolari nel campo della cura della persona, la pulizia della casa e tutto quanto in genere ha un consumo ciclico e per il quale solitamente ci si rivolge agli scaffali di un grande magazzino. I questo Prime Day sono cos andati in sconto diversi prodotti come detersivi, materiali per il bagno o l’igiene sempre della casa o personale. Vediamo qui di seguito quelli che potrebbero suscitare maggiore attenzione da parte di chi ci legge. Mastro Lindo Gomma Magica, 24 18,99€ La Gomma Magica è perfetta per eliminare macchie, strisciate sui muri, disegni dei bambini su pareti, porte, finestre, mobilio, piano cottura e molto altro. Il pacchetto da 24 pezzi costa solo 18,99€ (-39%) Domopak Spazzy Sacchi Nettezza, 20 a 12€ Per la raccolta dell’indifferenziato questi sacchetti sono perfetti. Hanno una capacità di 28 litri, hanno una forte resistenza a lacerazione e perforazioni, grazie alla speciale formulazione estensibile in polietilene. Pacchetto da 20, 12€ (-15%) Viakal Spray Anticalcare, 4 a 13,99€ Viakal è sinonimo stesso di prodotto per la pulizia del calcare. Utile su varie superfici e in particolare su quelle del bagno. Elimina i residui di sapone e aiuta anche combattere i cattivi odori. La confezione da 4 da 750cc costa 13,99€ (-22%) Gillette Fusion 5 18 ricambi 37,99€ Le lamette per rasoio Gillette Fusion 5 sono tra le più popolari. Offrono una rasatura più profonda e duratura grazie alle loro 5 lame anti-attrito. 37,99€ (-27%) Dentifricio Parodontax 4x75ml 11,79 Il popolare dentrificio Parodontax è l’ideale per chi ha problemi di sanguinamento delle gengive. Rimuove fisicamente la causa del sanguinamento, combattendo la formazione di placca batterica sui denti e lungo il bordo gengivale. 11,79 € (-22%) Fazzoletti Tempo 56 pacchetti 6,59 € Delicati sulle pelli sensibili, i fazzoletti Tempo 3-in-1 sono tra i più popolari tra gli usa e getta. Sono realizzati con fibre provenienti da fornitori certificati FSC e testati dermatologicamente e non si spappolano i lavatrice. Costano 6,59€ Tenderly 90 rotoli di carta igienica salvaspazio 33,99€ pacchetto da 90 rotoli da 220 strappi di carta igienica Tenderly Salvaspazio con estratti naturali di malva e calendula. Tantissima morbidezza in poco spazio. Prezzo di 33,99€ Swiffer 216 Panni Catturapolvere 26,99 € Il panno cattura polvere Swiffer Dry cattura e blocca 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale. Non lascia alcun residuo.Confezione da 216 panni di ricambio per pavimenti (scopa venduta separatamente). 26,99€ (-40%) Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie 32,99 € Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus offrono un’azione pulente al primo lavaggio, sono efficaci anche sul grasso incrostato e rimuovono le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante. Confezione da 152 a 32,99€ (.-29%) Detersivo Dash Power liquido Lavatrice, 88 Lavaggi (22×4) 22,99€ 4 flaconi di detersivo per lavatrice Dash Power Azione Extra Igienizzante. Efficace anche a bassa temperatura e in cicli brevi. 22,99 € (-43%)

Offerte Speciali Al Prime Day distrutto il prezzo degli Airpods Pro, solo 203 € Amazon distrugge il prezzo degli Airpods Pro 2 con USB-C, li pagate 203 €, il 27% meno del prezzo Apple e il minimo storico

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.