La custodia Inateck che trasforma gli SSD in dischi USB-C 3.1 costa solo 34,99 euro

Collegare qualsiasi disco SSD PCIe NVMe M.2 su computer, iPad Pro e MacBook con USB-C è possibile con la custodia di Inateck attualmente in promozione con un codice a 34,99 euro (spedizione compresa) su Amazon.

Si tratta di un accessorio molto utile se si vuole trasformare un vecchio disco in una memoria esterna per il backup ma anche se volete costruirvi un disco esterno su misura con un SSD a prezzi vantaggiosi e alla massima velocità ottenibile con USB-C 3.1.

Questa custodia come dicevamo è in grado di rendere USB un qualsiasi disco SSD PCIe NVMe M.2 che normalmente si avviterebbe nudo e crudo all’interno di computer fissi o portatili.

In questo modo è possibile riciclare il vecchio SSD del PC sostituito con un nuovo SSD per continuare ad usarlo come disco di backup magari per Time Machine, oppure si può approfittare di una offerta su dischi a stato solido per poi usarli in mobilità trasformandoli in dischi portatili ultraveloci.

Questo modello supporta i dischi NVMe M.2(M-Key) ed è adattabile per SSD 960/970 EVO/PRO e NVMe M.2, mentre non supporta i dischi SSD M.2 SATA. Inoltre promette il trasferimento dati ad alta velocità a 10 Gbps, perciò leggendo e scrivendo i dati molto più velocemente di un normale box per hard disk.

Si tratta di una periferica Plug and Play, quindi non richiede l’installazione di alcun driver ma funziona fin da subito: in confezione sono inclusi il cavo con doppia spina USB-C e quello con presa USB-A da un lato e USB-C dall’altro per garantirne quindi il collegamento anche con computer meno recenti e tutti quei dispositivi dotati della presa USB tradizionale.

Questo enclosure di Inateck è in vendita su Amazon al prezzo di 50 euro ma se inserite il codice 7C9DHQVF nel carrello prima dell’acquisto potete risparmiare 15 euro e pagarlo perciò soltanto 34,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.