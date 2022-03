La miglior alternativa ad iTunes è gratis per la Giornata Mondiale del Backup

Il 31 marzo è il World Backup Day, meglio noto alle nostre latitudini come la Giornata Mondiale del Backup o il Giorno della Cybersicurezza, e per l’occasione la licenza per MacX MediaTrans si può ottenere a costo zero.

Questo programma si occupa proprio di backup, nello specifico aiuta ad eseguire quello dei dati di iPhone, uno dei dispositivi per i quali archiviarne una copia è più importante che mai e per svariate ragioni, che si possono riassumere così: soltanto il 29% delle persone che ne hanno uno eseguono il backup dei dati sul computer, mentre gli altri si affidano al cloud oppure non lo fanno affatto. Va da sé che la perdita dei file è più comune che mai e, secondo le statistiche, il 20% dei file persi sono sempre foto e video; ad oggi inoltre più di 20.000 utenti hanno perso i propri dati durante l’aggiornamento di iOS.

Esistono decine di strumenti con cui poter fare il backup dei dati di iPhone ma MacX MediaTrans è tra i migliori e, vista l’offerta, oggi è più consigliabile che mai. Questo perché rispetto ad altri offre qualche funzione in più, a partire dal fatto che è in grado di fare un backup completo di tutti i dati, comprese foto, video, musica, podcast, memo vocali ed ebook. Inoltre permette di trasferire i brani musicali da iPhone a Mac e viceversa e offre la possibilità di creare facilmente delle playlist, oltre che convertire automaticamente la musica in MP3 e AAC e creare le suonerie per iPhone. Lo stesso discorso vale anche per i video e può persino fare il backup delle foto nel formato HEIC, oltre a trasferire e audolibri e convertire i libri EPUB in PDF o TXT. Il tutto ad alta velocità.

Ora, come dicevamo, grazie alla Giornata Mondiale del Backup è possibile ottenere la licenza per questo programma senza sborsare neppure un euro. La società sviluppatrice ha infatti lanciato una promozione che permette di scaricarla gratuitamente entro il 1 aprile, ma c’è di più. Questa licenza infatti non costa niente e permette di scaricare l’attuale versione, la numero 7.6, ed utilizzarla a pieno in tutte le sue funzioni; tuttavia si ferma qui perché non include il supporto ai futuri aggiornamenti, con cui generalmente vengono introdotte nuove funzioni e il supporto alle versioni successive dei sistemi operativi e ai nuovi telefoni.

Per pochi giorni l’azienda ha deciso di scontare così anche la licenza completa di MacX MediaTrans, quella cioè che supporta gli aggiornamenti a vita: anziché 51,95 dollari si compra in offerta a 29,95 dollari (-42%).