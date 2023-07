La presa smart italiana TP-Link Tapo P105 costa meno di 10 euro su Amazon

Nell’era della connettività intelligente, la presa smart Tapo P105 si rivela una soluzione compatta e versatile per il controllo degli elettrodomestici presenti in casa. Grazie al supporto Wi-Fi a 2.4GHz, questa mini presa smart consente di accendere e spegnere i dispositivi domestici in qualsiasi momento, offrendo una gestione comoda e flessibile. Il prezzo è tra i punti di forza almeno in questi giorni di sconti anche dopo il Prime Day: su Amazon costa appena 9,99 euro.

Una delle caratteristiche principali della presa smart Tapo P105 è il suo controllo da remoto. Utilizzando l’app Tapo, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, è possibile gestire la presa da ovunque ci si trovi, senza bisogno di alcun hub aggiuntivo. Questo offre la libertà di accendere o spegnere gli elettrodomestici anche quando si è fuori casa, offrendo maggiore comodità e tranquillità.

La funzione di programmazione della presa Tapo P105 è un’altra caratteristica interessante che semplifica la vita nel quotidiano. Con l’app Tapo, infatti, è possibile organizzare le giornate e creare routine di accensione e spegnimento degli elettrodomestici.

Un’altra funzionalità utile della presa Tapo P105 è il timer integrato, che consente di creare dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti. Ancora, non mancano i comandi vocali, grazie ai quali sarà possibile controllare la presa tramite comandi Alexa e Google Assistant.

Infine, la modalità assenza permette di accendere e spegnere apparecchi come la TV, la radio e le lampade a orari casuali, creando l’illusione che la casa sia occupata: una sorta di antifurto per quando si è in vacanza.

Dal design compatto e discreto alla facilità d’uso tramite controllo remoto e comandi vocali, la presa smart Tapo P105 si dimostra una scelta intelligente per la gestione degli elettrodomestici.

Al momento si acquista anche in sconto: potete acquistarla al prezzo di 9,99 euro, direttamente a questo indirizzo.