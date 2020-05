Apple produrrà le AirPods Studio anche in Vietnam

Apple ha in programma di produrre le sue prossime cuffie over-ear, le AirPods Studio, anche in Vietnam, così da staccarsi dalla dipendenza dalla Cina. Si tratta di una notizia particolarmente curiosa: sarebbe una “prima” per Apple.

L’indiscrezione arriva dal The Information, che rimarca l’intento di Cupertino di”diversificare la produzione e portarla lontano dalla Cina”. Il rapporto cita persone informate sui piani di Apple, e spiega che “alcune delle cuffie” saranno comunque costruite anche dai produttori a contratto in Cina.

Si tratterebbe della prima volta per Apple, che mai prima d’ora ha utilizzato fabbriche in Vietnam per produrre un prodotto completamente nuovo. Solitamente, nel paese Apple inizia la produzione di dispositivi già prodotti in Cina.

Goertek e Luxshare assembleranno AirPods Studio in Vietnam e, secondo quanto riferito, le spedizioni ad Apple inizieranno già a giugno o luglio, con un possibile rilascio ai clienti a fine estate o all’inizio dell’autunno. Si tratta di nuove indiscrezioni che comunque coincidono con quanto affermato da Ming-Chi Kuo, secondo cui le Studio entreranno in produzione di massa a metà del 2020.

Spostare anche parte della produzione AirPods Studio dalla Cina rappresenta comunque il tentativo di Apple per “diversificare la produzione lontano dalla Cina”, mossa strategica soprattutto in considerazione delle tensioni politiche e commerciali tra Washington e Pechino, che potrebbero addirittura portare la Mela in una sorta di blacklist cinese.

Ricordiamo che per queste cuffie Apple top di gamma sono previste tutte le componenti e le funzionalità più avanzate viste in AirPods Pro e anche nelle cuffie e auricolari Beats di ultima generazione. Quindi Chip Apple H1 per ridurre consumi, migliori tempi di connessione, latenza audio ridotta, ma anche cancellazione del rumore, modalità Trasparenza per poter sentire i rumori esterni, stop e play automatici quando l’utente indossa e ripone le cuffie e altro ancora.

Il prezzo non è ancora noto naturalmente, ma secondo i rumor pre lancio il listino dovrebbe essere di 349 euro.