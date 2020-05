Arrivano i codici QR su WhatsApp

In fase di test su WhatsApp i codici QR, che serviranno per aggiungere contatti senza dover digitare manualmente il numero di telefono. Del resto sembra quasi preistorico nel 2020 dover inserire un contatto a mano, e così WhatsApp cercherà di semplificarne l’inserimento, utilizzando semplicemente la fotocamera degli smartphone.

A rendere nota questa possibilità è un rapporto apparso su WABetaInfo, secondo cui una nuova beta aggiunge il supporto per l’utilizzo dei codici QR e che consentirà di aggiungere rapidamente e facilmente nuovi amici.

I tester possono vedere un piccolo codice QR sulla propria pagina delle impostazioni, che potrà essere inquadrato da un amico per ottenere il numero e l’ID. Ancora meglio, per prevenire abusi, il codice QR può essere revocato se qualcuno lo condivide online.

Non è la prima volta che WhatsApp utilizza i codici QR, che vengono già utilizzati per l’accesso alla piattaforma online, ossia a WhatsApp Web. Non è ancora chiaro se la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, o se alla fine della fase di test la feature sarà definitivamente posta nel nulla. Sembra, però, più verosimile la prima delle opzioni, e cioè che a breve la caratteristica sarà disponibile su iOS e Android, anche se certamente non ci sono al momento date di rilascio previste.