La Ruota degli Sconti di TrenDevice si è fermata su 50€ ! Solo per 48 ore e solo su un numero limitato di prodotti.

Su TrenDevice c’è una nuova promozione dedicata all’intero catalogo di Ricondizionati. Con la Ruota degli Sconti, fino al 10 Luglio, si alterneranno sconti su vari prodotti che verranno comunicati giorno per giorno. Oggi 4 Luglio, ad esempio, la Ruota si è fermata su questi modelli: iPhone 8, 8 Plus, 11 Pro, 11 Pro Max e SE. Inserendo il codice FORTUNA in fase d’ordine risparmierete ben 50 €. Questi modelli però sono scontati solo fino a domani, Domenica 5 Luglio. Per scoprire le prossime occasioni della promozione vi consigliamo di seguire le pagine social di TrenDevice (Instagram, Facebook e Telegram), o controllare quotidianamente il sito, per non perdere l’offerta del giorno.

Vediamo insieme le principali offerte di questi 2 giorni, sabato 4 e domenica 5 Luglio: utilizzando il codice FORTUNA potrete approfittare di un prezzo di partenza molto vantaggioso per iPhone 11 Pro Max Ricondizionato da 64 GB, in offerta da soli 979,90€, e 1.159,90€ per la versione da 256 GB. Come ben sapete, iPhone 11 Pro Max è attualmente il top di gamma di Apple, rinomato per le elevate prestazioni e per il grande display da 6,5” con una risoluzione di 2.688 x 1.242. Per la prima volta su un iPhone vengono implementate tre fotocamere, che permettono di ottenere un campo visivo più ampio, equiparabile a uno zoom ottico 4x, rendendo iPhone 11 Pro Max perfetto per scatti indimenticabili. La versione più compatta, iPhone 11 Pro Ricondizionato, è disponibile su TrenDevice a partire da soli 899,90 €.

Se invece preferite un modello meno recente, ma al contempo dotato di un processore all’avanguardia, iPhone 8 Ricondizionato potrebbe fare al caso vostro. Si tratta infatti di uno dei principali bestseller di TrenDevice, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Inserendo il codice FORTUNA, solo fino a domani 5 Luglio, su TrenDevice puoi trovare iPhone 8 Ricondizionato a partire da soli 229,90 € grazie allo sconto di -50 €; se invece desiderate un display più ampio, vi consigliamo di scegliere iPhone 8 Plus Ricondizionato, con un prezzo di partenza di 279,90 €. Grande vantaggio anche l’acquisto di SE Ricondizionato, scontato a partire da soli 69,90 €.

Il catalogo di Ricondizionati TrenDevice, negli ultimi mesi si è ampliato sempre di più: avete visto gli Huawei Ricondizionati? Oltre all’intera gamma di iPhone, potete trovare anche i Samsung Galaxy Ricondizionati, le PlayStation 4 (nelle diverse versioni), iPad, Apple Watch e le AirPods. TrenDevice diventa così un recommerce sempre più completo e adatto a ogni esigenza: sia dal punto di vista dei prodotti, che dei servizi. TrenDevice + è infatti un servizio esclusivo con 6 incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Tutto questo a soli 19,90 € !

Ricordate che, con la Ruota degli Sconti, fino al 10/7 le offerte si alterneranno su un numero limitato di prodotti che verranno comunicati giorno per giorno. Per usufruire degli sconti, il codice da utilizzare è FORTUNA .

Prima che la ruota ricominci a girare avete tempo soltanto fino alle 23:59 di Domenica 5 Luglio, per approfittare dello sconto di -50 € su iPhone 8, 8 Plus, 11 Pro, 11 Pro Max e SE.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli sul mercato con garanzia di un anno e offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.