La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) dice addio alla radio FM

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) dieci anni addietro ha iniziato a pianificare la migrazione dalla modulazione di frequenza (FM) al DAB+. Le previsioni di allora, secondo cui il DAB+ sarebbe diventato il nuovo standard radiofonico, sono state confermate e secondo SSR la percentuale di chi tuttora utilizza esclusivamente le FM continua ad attestarsi a meno del 10%.

Dal 2020 le emittenti radio non sono più obbligate a diffondere i loro programmi con questa tecnologia, e mantenere in funzione tre tecnologie di trasmissione in parallelo è costoso. Il Consiglio d’amministrazione della SSR ha pertanto deciso di cessare la diffusione dei programmi radiofonici di RSI, RTS, SRF e RTR tramite le ormai obsolete antenne FM a partire dal 31 dicembre 2024.

SSR spiega che la manutenzione e il rinnovo dei trasmettitori FM sono dispendiosi e tali costi sarebbero sproporzionati rispetto ai relativi vantaggi. “Considerando la difficile situazione finanziaria della SSR, dovuta al calo degli introiti pubblicitari e all’inflazione, non sono più giustificabili ulteriori investimenti in una tecnologia di trasmissione obsoleta”, riferisce SSR. “Il DAB+ e Internet (IP) rappresentano due opzioni per la ricezione digitale che offrono una migliore qualità del suono e una più vasta selezione di programmi. Inoltre, sono più efficienti dal punto di vista energetico e dei costi e forniscono informazioni aggiuntive sotto forma di testo e immagini”.

Per ricevere il DAB+, è necessario avere un dispositivo idoneo o un adattatore. Tutti gli apparecchi di ricezione radiofonica, inclusi quelli delle auto nuove, da diversi anni ormai sono dotati di una tecnologia digitale. Inoltre, entro la fine dell’anno, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) implementerà le installazioni per incrementare la ricezione della radio digitale in tutte le gallerie della rete delle strade nazionali, disattivando al contempo le antenne FM.

