Disponibile Resident Evil 7 per iPhone 15 Pro, iPad e Mac

Capcom ha rilasciato RESIDENT EVIL 7 biohazard, gioco che è possibile installare su iPhone 15 Pro, ‌iPhone 15 Pro‌ Max, e tutti gli iPad e Mac con chip Apple Silicon serie Mx (M1, M2, ecc.).

Il gioco supporta i chip Apple Silicon e funzionalità cross-saving o cross-progression (su tutte le piattaforme citate) e gli acquisti universali, permettendo agli utenti di iniziare, ad esempio, il gioco su iPhone o iPad e continuare su Mac, con un acquisto unico e il trasferimento dei salvataggi tra i vari dispositivi.

Di seguito la descrizione del gioco da parte degli sviluppatori: “Pericolo e solitudine affiorano dalle pareti marce di una fattoria abbandonata del Sud America. ‘7’ segna un nuovo inizio per il genere di horror e sopravvivenza, con un cambio totale di modello che si avvale della spaventosa e coinvolgente prospettiva della ‘visuale isolata’ del giocatore. Grazie all’avanguardia di RE ENGINE, l’horror raggiunge nuovi vertici di fotorealismo così irresistibili da tenere incollati allo schermo. Entra in un mondo terrificante di horror e sopravvivenza”.

Gli sviluppatori fanno sapere che le versioni iPhone e iPad supportano controlli avanzati e l’opzione Auto Fire (fuoco automatico) per assistere l’utente con i controlli touch; sono in ogni caso supportati controlli hardware (gamepad) per chi preferisce una esperienza di gioco più simile a quella che si otterrebbe con una console.

È possibile giocare gratis alla versione base; per il gioco completo è necessario un acquisto in-app una tantum (19,99€ il gioco base e altri 20,00 € per la Gold Edition o DLC Pack).

L’app “pesa” circa 31GB e si scarica da qui; gli sviluppatori sottolineano che il processo di installazione necessita di uno spazio disponibile pari ad almeno il doppio della dimensione dell’applicazione. È richiesto iOS 17 e un iPhone con chip A17 o seguenti, oppure iPadOS 17 e un chip M1 o seguenti; nel caso dei Mac è richiesto macOS 13.0 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive.