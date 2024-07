macOS Sequoia, una scorciatoia di tastiera per richiamare menu contestuale per testi e Finder

Pubblicità

Piccola novità per macOS Sequoia, utile per chi ama le scorciatoie di tastiera. Dopo avere selezionare un testo (tenendo premuto Maiusc + freccia destra o sinistra) ora è possibile premere insieme i tasto Control (^) e il tasto Invio per richiamare un menu contestuale che propone opzioni tenendo conto della selezione corrente.

Con le precedenti versioni di macOS, dopo la selezione era necessario premere il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad); chi usa molto la tastiera amerà questo genere di scorciatoie: dopo la comparsa del menu, usando i tasti cursore su e giù ( ↑ e ↓) è possibile selezionare la voce desiderata, senza bisogno di allontanare le mani dalla tastiera. La possibilità di gestire le voci dei menu con la tastiera non è nuova; nuova è la possibilità di richiamare un menu contestuale (che tiene conto del testo selezionato).

Come fa notare @[email protected], una simile scorciatoia è disponibile da tempo in Windows. Come è facile immaginare, la scorciatoia funziona non solo con le applicazioni di serie ma anche molte app di terze parti e anche con il Finder (si possono selezionare un insieme di elementi e premere Control (^) e il tasto Invio per richiamare un menu contestuale).

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A breve arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

