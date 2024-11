Riparare gli altoparlanti dei MacBook Pro M4 non costerà più un occhio della testa

Pubblicità

Apple ha ridotto i costi per l’eventuale riparazione degli altoparlanti interni nei MacBook Pro da 14″ e 16″ con CPU Apple Silicon, eliminando la necessità di sostituire tutto il top case (la scocca superiore).

La sostituzione di speaker danneggiati nei MacBook rimane complessa ma per eventuali riparazioni fai da te non sarà più necessario sostituire tutta la scocca superiore (e altri componenti inclusi in questa: batteria, tastiera e cavo flessibile della tastiera, microfono e altoparlanti), perché i singoli altoparlanti saranno offerti come parti di ricambio.

Lo fa notare il sito statunitense MacRumors, spiegando che è dal 2015 che gli speaker non erano direttamente riparabili.

Per problemi hardware correlati agli altoparlanti (es. audio assente, basso o distorto), il suggerimento finora era di sostituire la scocca superiore. I componenti in questione saranno disponibili non solo per i tecnici dei Genius Bar negli Apple Store ma anche per i centri di assistenza autorizzati e a breve anche sull’self-service repair store.

Come accennato, la procedura di sostituzione degli speaker interni rimane complessa (servono abilità e specifici strumenti) ed è meglio rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per assicurarsi che tutto sia fatto correttamente, ma i costi per l’eventuale sostituzione degli speaker dovrebbero essere decisamente inferiori rispetto a prima.