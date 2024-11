Il film Wolfs 2 non si farà per disaccordi con Apple

Pubblicità

Il sequel di “Wolfs – Lupi solitari“, uno dei film più visti su Apple TV+, non si farà: la possibilità di dirigere il sequel del film con George Clooney e Brad Pitt, è stata annullata.

A riferirlo è il regista Jon Watts interpellato dal sito Deadline, spiegando di non fidarsi più di Apple come partner creativo. Il motivo della discordia? La volontà di Cupertino di offrire il sequel del film prima in streaming (senza passare dalle sale).

“Ho mostrato a Apple il montaggio definitivo di Wolfs all’inizio di quest’anno”, ha riferito Watts a Deadline. “Sono stati estremamente entusiasti e mi hanno subito commissionato la scrittura di un sequel, ma loro cambiamenti all’ultimo minuto, passando da un’ampia uscita nelle sale all’uscita diretta in streaming, è stata una sorpresa, una decisione fatta senza spiegazioni o discussioni. Non mi è stato detto fino a una settimana prima dell’annuncio. Sono rimasto scioccato e ho chiesto loro di non indicare per favore la notizia che stavo scrivendo un sequel. Hanno ignorato la mia richiesta e annunciato lo stesso la notizia in un comunicato stampa, a quanto pare per evidenziare una connotazione positiva del loro fulcro che è lo streaming, e quindi ho sommessamente restituito il denaro che mi hanno dato per il sequel. Non ne voglio parlare perché sono orgoglioso del film e non voglio suscitare inutile pubblicità negativa”.

Il regista ha sottolineato che è stato piacevole “lavorare con Brad e George (e Amy, Austin, Poorna e Zlatko)” e sarebbe felice di farlo ancora “ma la verità è che Apple non ha annullato il sequel di Wolfs. L’ho fatto io perché non credo più in loro come partner creativo”.

Non vi sono stati finora commenti ufficiali da parte di Apple ma fonti vicine alla Casa di Cupertino hanno riferito che considerano il film un successo e restano disponibili alla realizzazione di un sequel.

Quando accaduto con Jon Watts ricorda la diatriba di Doug Liman con Amazon per il sequel di Road House. Liman aveva inizialmente firmato con la MGM (acquisita da Amazon nel 2022) un contratto per un film che doveva essere distribuito in sala ma dopo l’acquisizione dello studio da parte di Amazon, quest’ultima avrebbe arbitrariamente deciso di portarlo in esclusiva streaming su Prime Video. Liman aveva deciso di boicottare la premiere come critica perché, a suo dire, offrire solo in streaming un film concepito per la sala, equivale a ucciderlo in partenza.