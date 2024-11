Dalla mezzanotte la super settimana del Black Friday Amazon

Pubblicità

Puntuale come una festività ma ogni anno più estesa arriva la settimana del Black Friday 2024 Amazon che presto potrebbe diventare un mese visto che tra anticipazioni, feste “nell’attesa del…” e sconti in risposta alla concorrenza anche il più grande negozio per gli acquisti online deve districarsi in una stagione degli sconti sempre più lunga.

Quest’anno si comincia alle 00.00 del 21 Novembre per finire alla mezzanotte del 2 Dicembre e lo svolgimento sarà all’incirca quello degli scorsi anni con una novità: le offerte WOW saranno presentate ogni giorno su una categoria di prodotti specifici e dureranno soltanto 16 ore con i prodotti in esaurimento. Si tratterà quindi di sconti speciali per cui vi diamo appuntamento a partire dalle 8 di mattina del 22 di Dicembre.

Per il resto troverete in tutte le nostre pagine una lista dei prodotti più interessanti che vi segnaliamo in base alle nostre preferenze, alle nostre conoscenze dei marchi e del mercato e della convenienza assoluta sperando di aiutarvi a fare un acquisto consapevole e, vista la durata dell’evento, anche meditato.

I prezzi dei prodotti dovrebbero essere stabili durante il corso dell’evento ma non è detto che ci sia qualche variazione e come detto, qualche prodotto che vada esaurito nei 12 giorni. I prezzi che vi indichiamo sono calcolati rispetto alla media dei giorni precedenti e ci possono essere delle discrepanze tra quelli che trovate nelle nostre tabelle, quelli dei box generati automaticamente dal sistema e quelli che trovate sulla pagina di arrivo. Non vogliatecene: cerchiamo di bilanciare le nostre informazioni con le fonti che abbiamo, con prezzi variabili e con meccanismi di sconto dinamici che sono sicuramente più veloci della nostre correzioni e del lavoro di preparazione fatto nei giorni scorsi.

Il prezzo effettivo rilevato al momento della pubblicazione viene indicato nei link degli articoli singoli e nella riga in verde sopra i box dei prodotti.

Per stare al passo con gli ultimissimi prezzi vi rimandiamo al nostro canale Telegram per la tecnologia, Offerte Tech che a quello perr l’Oltre Tech: sono molto più dinamici e reattivi alle offerte dell’ultimo minuto delle pagine web.

Vi riportiamo qui in grande le istruzioni che troverete in ogni singola pagina del nostri sito fino al 2 Dicembre.

P.S. ovviamente nei prossimi giorni la programmazione degli articoli sarà sbilianciata a favore delle offerte ma la redazione delle news continua a lavorare su informazioni e segnalazioni, tutorial e tutto ciò che può essere utile ai nostri appassionati lettori.

Come ben sapete il sito si finanzia con la pubblicità e con le affiliazioni e ogni acquisto effettuato partendo dalle nostre pagine ci aiuta a proseguire in questa lunga avventura che sta per arrivare al trentesimo anno di storia. Grazie!

Per trovare le migliori occasioni di Black Friday Week, BlackFriday e CyberMonday: visitate la nostra pagina con tutte le offerte Black Friday costantemente aggiornata con tutte le news pubblicate e iscrivetevi ai nostri 2 canali telegram Offerte Tech e Oltre Tech per le offerte lampo e le offerte WOW che sono diverse ogni giorno e durano 16 ore.

Consultate il banner in alto nelle pagine di Macitynet sia nella versione mobile che desktop: vi mostreremo a rotazione gli sconti top.

Dalle 00.00 del 21 Novembre fino alla mezzanotte del 2 Dicembre vi mostriamo tutti i prodotti delle selezioni Apple, monitor, SDD etc. Nel corso delle ore anche l’elenco qui sotto si popola con nuovi link agli articoli principali divisi per categorie.