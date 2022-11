La stampante 3D Ankermake M5 disponibile in Italia

Annunciata ufficialmente lo scorso aprile, AnkerMake M5 è finalmente disponibile in Italia. Si tratta della prima stampante 3D del brand, ben noto agli utenti per i suoi accessori per smartphone e iPhone, oltre che nel reparto cuffie e auricolari con il marchio SoundCore.

La stampante avrà il nuovo marchio AnkerMake, che si occuperà per l’appunto del settore della stampa 3D. Ricordiamo che AnkerMake M5 prende vita dopo una campagna di crowdfunding record su Kickstarter.

Le caratteristiche annunciate nell’aprile scorso vengono riproposte in questo modello finale, con AnkerMake M5 che si propone di risultare una delle stampanti 3D più veloci sul mercato. Questo si traduce nella possibilità di stampare in modalità standard a velocità di 250 mm/s con un’accelerazione di 2500 mm/s². Stando ai numeri proposti dalla società, il risultato è un tempo medio di stampa fino al 70% inferiore. Ovviamente, Anker promette zero riduzioni sulla qualità di stampa.

L’M5 arriverà a casa in un formato pre assemblato, e ci vorranno circa 15 minuti per metterla a punto. Tra le interessanti caratteristiche anche una fotocamera integrata con controllo di stampa AI che avvisa l’utente in caso di problemi durante il processo.

La stampante propone un corpo in alluminio e naturalmente gode di connettività WiFi, potendola gestire da app mobile e AnkerMake Slicer, oltre a poter stampare file da chiavetta USB-C, che permette anche aggiornamenti OTA. Non solo, supporto i comandi vocali con gli assistenti Google e Amazon e offre una pratica funzione di condivisione foto su tutti i social network in un clic.

A livello di caratteristiche tecniche offre processori Dual XBurst (1,2 GHz) + XBurs 0 (240 MHz), ed è in grado di stampare con filamenti in PLA (acido poliattico), poliuretano termoplastico, ABS, PETG.

Ha un volume di costruzione pari a 235 × 235 × 250 mm³, una velocità di stampa da 50 a 250 mm/s, con accelerazione massima di 2500 mm/s² e precisione di stampa di 0,1 mm. Ancora, offre precisione di posizione XY uguale a 12,5 µm, Z uguale a 2 µm, mentre la testa dell’ugello raggiunge una temperatura massima di 260°C, mentre il piatto una temperatura massima di 100° C.

Prezzo e disponibilità

AnkerMake M5 sarà disponibile da metà dicembre al prezzo di 849 €. Preordine disponibile da oggi su www.ankermake.com.