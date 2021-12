macOS Monterey, il pallino arancione rovina le esibizioni dal vivo

Il pallino arancione di macOS Monterey rovina le esibizioni dal vivo: è quanto denunciano una serie di artisti e sviluppatori di software in merito alla nuova funzione di sicurezza introdotta da Apple per la quale al momento non è prevista una opzione ufficiale per disabilitarla.

Ci riferiamo nello specifico a quell’indicatore che si accende anche su iOS di verde quando un’app utilizza la fotocamera oppure in arancione quando sta usando il microfono in modo tale da avvertire l’utente qualora si trovasse ad usare un software che accede a uno di questi due componenti a sua insaputa. Come dicevamo è un sistema che Apple ha pensato per migliorare la sicurezza dei propri dispositivi, ma probabilmente non ha prestato particolare attenzione a quelle più rare occasioni in cui un suo computer viene utilizzato nelle esibizioni dal vivo.

Con macOS Monterey infatti quando si verifica una delle due condizioni sopracitate, appare un pallino, o meglio un indicatore arancione nella barra dei menu accanto all’icona del Centro di Controllo. Il problema – spiegano diversi artisti – è che se si proietta lo schermo il “pallino” diventa un “pallone” e rovina l’esperienza degli spettatori, che si trovano in proiezione un elemento di distrazione che non dovrebbe comparire sul maxi schermo.

La situazione peggiora perfino se si prova a utilizzare un proiettore come schermo secondario, perché a quel punto l’indicatore assume dimensioni ancora maggiori, rovinando irrimediabilmente qualsiasi spettacolo, presentazione o dimostrazione.

Il fatto è che Apple non ha attualmente previsto una opzione per disabilitare questo sistema di sicurezza, perciò gli artisti hanno dovuto trovare una scappatoia che attraverso la riga di comando permette di disabilitare l’indicatore, ma è molto probabile che questo strumento smetta di funzionare in qualsiasi momento perché sostanzialmente blocca una funzione di sicurezza ed Apple potrebbe quindi disapprovarne l’uso.

Nel frattempo del puntino verde – arancione di macOS Monterey se ne sono lamentati diversi utenti, come ad esempio Peter Kirn del sito web di musica CDM spiegando che questo indicatore appare anche quando si usa Ambleton Live 11.1 Beta e diventa un problema proprio quando si utilizza nelle esibizioni live sul grande schermo.

Anche Mark Coniglio, sviluppatore capo della suite di effetti audivisivi Isadora, ha avvisato altri artisti del problema in un post sul forum: «Nella sua infinita saggezza, Apple ha aggiunto una funzione di sicurezza che influisce negativamente su ogni app audio/video che utilizza un display per l’output su un videoproiettore, inclusa la nostra amata Isadora» ha spiegato, invitandoli a inviare un feedback ad Apple al riguardo. «Nel nostro caso in particolare significa che questo pallino arancione apparirà sul maxi schermo, il che è totalmente inaccettabile per chiunque utilizzi macOS come strumento video professionale».

