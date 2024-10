LAIFOOK Dolphin, bici elettrica compatta in offerta a 444 €

Pubblicità

Cercate un mezzo pratico e affidabile per il tragitto casa-lavoro o per fare la spesa? LAIFOOK Dolphin è una bici elettrica che fa per voi, specialmente in questo momento che può essere acquistata in offerta speciale.

Con il suo motore da 250 Watt, offre la giusta potenza per affrontare le sfide quotidiane del traffico urbano, garantendo una velocità massima di 25 Km/h.

Le ruote da 14 pollici assicurano stabilità e manovrabilità, rendendola ideale per i percorsi urbani, anche in presenza di terreni sconnessi o piccole pendenze. Infatti, questa bici è in grado di affrontare salite con una pendenza massima del 20%, il che la rende adatta anche a percorsi più impegnativi.

Inoltre, il cambio Shimano a 7 marce offre versatilità e permette di adattare la pedalata in base al tipo di terreno e alle preferenze di chi la utilizza.

Uno dei punti di forza di questa bici è la capacità di carico: può trasportare fino a 120 kg, rendendola ottima non solo per i pendolari, ma anche per chi ha necessità di trasportare la spesa o piccoli oggetti. A tal proposito, è dotata di un cestino in metallo sul portapacchi posteriore dove poter riporre comodamente i propri acquisti o altri oggetti personali.

In termini di sicurezza, la bici è equipaggiata con freni a disco e luci sia anteriori che posteriori, essenziali per rendersi visibili nelle ore serali.

Nonostante la robustezza e la capacità di carico la bici pesa solo 19,5 kg, risultando facile da maneggiare e riporre. Una volta chiusa, raggiunge dimensioni compatte di circa 117 x 66 x 53 cm (si ripiega il manubrio) permettendo di trasportarla facilmente su mezzi pubblici o di riporla in spazi ridotti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 444 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

