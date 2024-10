La trascrizione automatica di Podcast da oggi anche in Italiano, funziona così

Pubblicità

La trascrizione dei Podcast da oggi è disponibile anche in Italiano. Il servizio che era partito con l’aggiornamento a iOS 17.4, inizialmente solo inglese, spagnolo, francese e tedesco) è stata infatti attivata anche nella nostra lingua.

Si tratta di una funzione che intende rendere i podcast ancora più accessibili a tutti. Quando viene attivata è possibile leggere un testo mentre il Podcast viene riprodotto, oppure semplicemente scorrere il testo senza neppure ascoltarlo.

Apple spiega che trascrizioni sono state sviluppate per rafforzare l’accessibilità. Il font e il contrasto cromatico sono pensati per semplificare l’acquisizione e la lettura di testi lunghi. Inoltre, le persone sorde o con difficoltà uditive potranno accedere alle trascrizioni senza premere Play sull’episodio.

Ma se da una parte si agevola chi ha problemi di udito, dall’altra è possibile scorrere i contenuti quando non possiamo ascoltare un audio. È anche possibile in questo modo accelerare la ricerca di un contenuto o la fruizione del Podcast stesso, oppure capire se ci interessa o meno.

Quando il Podcast ha una trascrizione si possono cercare parole o espressioni specifiche all’interno dell’episodio e fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto o copiare un testo (fino a 200 parole).

Importante anche l’aspetto linguistico: un podcast in lingua straniera potrebbe essere più facilmente comprensibile oppure diventare utile per apprendere quella lingua. Durante la riproduzione ogni parola viene evidenziata, ed è più facile seguire l’episodio.

Le trascrizioni degli episodi vengono anche presentate nel sommario dell’episodio.

Come funziona la trascrizione dei Podcast

La funzione è completamente automatica, purchè chi carica il Podcast non usi RSS privati. Si deve usare Podcasts Connect di Apple. In caso contrario sarà necessario che il fornitore includa lui stesso una trascrizione del Podcast.

Per leggere un Podcast si deve

Aprire l’app Podcast su iPhone o iPad

Lanciare il podcast

Se c’è una trascizione ci sono due virgolette nella parte bassa alla sinistra dello schermo

È anche possibile vedere la trascrizione toccando i tre puntini in alto e selezionare “visualizza trascrizione”

Potere cercare parole specifiche utilizzando la classica icona della lente in alto a destra

Per avere la trascrizione anche in Italiano dei testi non è necessario avere iOS 18. Basta avere iOS 17.4 installato. Poiché le trascrizioni sono automatiche e gestite dalla piattaforma Apple è possibile che non tutti Podcast che avranno la trascrizione ce l’abbiano da subito.