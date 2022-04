L’ammazza zanzare con luce UV ed RGB in offerta a 14 euro

Prepariamoci ad un’estate calda, ma sempre piena di zanzare pronte a turbare il sonno. Ecco perché una lampada UV potrebbe salvarci da notti insonne. Bastano poco più di 14 euro per essere protetti dai fastidiosi insetti. Clicca qui per acquistare.

Si tratta di una luce UV in grado di attrarre e catturare gli insetti, e di intrappolarli grazie ad una griglia da 1200-1600V. Ha una forma piuttosto strana, sembra quasi uno shuttle pronto a partire, così da risultare quasi un complemento d’arredo posto sopra qualsiasi scrivania o comodino.

Al suo interno integra una batteria da 2200 mAh, così da non dover necessariamente essere collegato alla presa di corrente. Portatile e compatto, funziona anche come semplice luce d’atmosfera, grazie al LED RGB inclusi, che all’occorrenza lasciano spazio alla luce UV, per eliminare le zanzare durante la notte.

Insomma, da un lato una lampada contro gli insetti, dall’altro una luce RGB per riempire la stanza d’atmosfera. Non solo. La prima modalità offre una luce bianca, la seconda RGB con 7 colori singoli, la terza RGB dinamica. La luce UV, invece, per intrappolare le zanzare, non inquina, è priva di radiazioni e, soprattutto, risulta essere silenziosa, dunque perfetta per non disturbare il sonno notturno.

E’ fatta con un guscio in plastica ABS, che protegge la parte elettrica e che dunque non risulta accessibile, così da evitare che inavvertitamente si possa prendere la scossa.

La lampada ha dimensioni piuttosto contenute, pari a 120 x 120 x 230 mm, cou un peso netto di circa 250 grammi. Al momento in offerta si acquista direttamente a questo indirizzo a poco più di 14 euro.