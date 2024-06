iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, iCloud Drive permette di conservare copie in locale dei file

Pubblicità

In iOS 18, così come iPadOS 18, è presente una funzionalità che sarà apprezzata dagli utenti che usano iCloud Drive. Ora è possibile chiedere al sistema di scaricare una copia in locale di un file, conservandolo sempre anche offline. Scegliendo questa opzione, si ha la certezza di poter accedere a determinati documenti anche senza una connessione internet e senza utilizzare ogni volta la rete cellulare.

Aprendo l’app File possiamo spostarci nella cartella di nostro interesse, selezionare il file che vogliamo scaricare in locale e tenendo premuto sul nome scegliere l’opzione “Conserva sempre”. L’app File inizierà quindi a scaricare gli elementi selezionati dai server iCloud e li conserverà in locale fino a quando non di sceglierà di disattivare la modalità.

I file memorizzati in locale sono riconoscibili per una nuova icona che mostra l’icona di iCloud a destra con una freccia rivolta dal centro della nuvola verso il basso il download, tranne che è pieno. I file online e disponibili per il download mostrano una icona simile, ma non completamente nera. Se non desideriamo più conservare un download, dal menu contestuale visto in precedenza è sempre possibile disattivare la modalità offline e File ritornerà al comportamento tradizionale, con i file scaricabili su richiesta.

È possibile conservar in locale, anche intere cartelle: tutto il loro contenuto verrà archiviato localmente senza eccezioni (l’app File non permette di deselezionare il download di un singolo documento all’interno di questa cartella: o tutto o niente); è ad ogni modo possibile effettuare una selezione manuale dei documenti e delle sottocartelle da archiviare localmente.

La novità in questione è integrata anche nel Finder di macOS Sequoia, con la funzionalità richiamabile da un menu contestuale (“Conserva scaricati”); per le cartelle valgono le stesse regole viste sopra per iOS.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.