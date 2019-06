Lampadina LED da 9W, equivalente 65W: kit da otto a soli 9,99 euro

Se volete sgonfiare la bolletta della luce, un buon modo è sostituire le vecchie lampadine con nuove di tipo LED. In tal caso su Amazon, grazie ad un codice, ne comprate 8 per soli 9,99 euro.

Quelle in offerta sono lampadine con il comune attacco E27, quindi compatibili con la quasi totalità dei portalampada che abbiamo in casa. Ciascuna consuma 9W ma offrono una potenza equivalente a quella di lampadine da 65W, per un risparmio di circa l’80% di energia in rapporto alla stessa potenza di illuminazione.

L’accensione è immediata e ciascuna lampadina assicura 25.000 ore di illuminazione, all’incirca 23 anni se accese in media 3 ore ogni giorno. La luce sprigionata è bianca, temperatura colore 3000K, quindi molto calda e confortevole per qualsiasi ambiente casalingo.

Normalmente il kit, comprensivo di otto lampadine, costa 20 euro. Usando il codice 4KAWB4XX ottenete uno sconto su Amazon per comprarlo a soli 9,99 euro.