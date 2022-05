Comandare una lampadina Hue con Hue Dimmer Switch Philips senza Bridge

Se avete appena approfittato della vantaggiosa offerta di una lampada Hue Philips con Zigbee e Bluetooth a meno di 5 € sappiate che potete comandare direttamente lei e le sue “sorelle” Hue attraverso il telecomando Hue Dimmer Switch senza usare telefono o bridge e questo vi permette inoltre di regolare in perfetta indipendenza sia accensione e spegnimento ma anche luminosità.

Non solo: con lo stesso telecomando potete comandare anche più di una lampada (anche le più vecchie con solo Zigbee) senza necessità di avere il Bridge Hue. Con questa configurazione base non avrete automazioni e integrazione con l’impianto domotico ma la combinazione è ottima per una installazione base in luoghi (mansarde, taverne) dove è difficile portare un interruttore che comandi le lampade.

Potete quindi comandare a distanza lampade e gruppi di lampade senza la necessità di avere Wi-Fi, Router o un sistema complesso in qualunque luogo vi troviate.

Nessuno poi vi vieta di integrare il tutto con il bridge Hue, Homekit, Alexa o il sistema domotico che preferite.

Come si abbina la prima lampada Hue a Hue Dimmer Switch Philips

L’operazione è semplicissima:

Avvitate la lampada nel portalampada per la prima volta

Accendete la lampada

Avvicinate a qualche centimetro di distanza il Dimmer Switch a cui avrete tolto la protezione della batteria

Premete il tasto di accensione sul Dimmer Switch e tenetelo premuto

Attendete che la lampada da accesa cominci a lampeggiare e rilasciate il tasto di accensione

Una volta rilasciato attendete che la lampada lampeggi di nuovo e provate ad accedere e spegnere la lampadina.

Fatto! Lampadina e Dimmer Switch ora sono accoppiati e potete usare sia i tasti di accensione e spegnimento (quello in alto), sia quelli per regolare la luminosità (centrali) e il tasto “Hue” che ha registrati due livelli di illuminazione da richiamare quando volete.

Come abbinare una seconda lampada Hue allo stesso Hue Dimmer Switch

L’operazione è la stessa: basta ripeterla con lo switch a qualche centimetro dalla nuova lampada e questa verrà aggiunta al controllo dell’interruttore. D’ora in poi le due lampade si accenderanno e spegneranno insieme e la luminosità verrà gestita in parallelo.

Vi ricordiamo che al momento dell’accensione e spegnimento il livello luminoso sarà quello impostato subito prima dello spegnimento. Il tasto Hue serve a ritornare anche al 50% o al livello 100% senza agire sui tasti centrali.

Ovviamente Hue Dimmer Switch ha altre funzioni se collegato al Bridge o a un sistema Homekit ma le vedremo in una prossima puntata.

Come abbinare una LED Strip Hue a Hue Dimmer Switch

Se avete una Led Strip Philips Hue la procedura è la stessa ma ricordatevi che l’accoppiamento dipende dalla prossimità del Dimmer Switch alla radio wireless Zigbee del dispositivo: nel caso della lampada è facile individuarla mentre nel caso della strip LED dovete avvicinarvi alla scatola di controllo da cui esce l’alimentazione per procedere all’accoppiamento.

Come togliere l’abbinamento diretto tra Hue Dimmer Switch v2 e una periferica Hue

In questo caso la soluzione più semplice e immediata è quella di effettuare il reset del Dimmer Switch: aprile lo sportello della batteria sul retro e con una clip o uno strumento per la rimozione di sim premete sullo switch interno per 10 secondi. Ora potete abbinare il Dimmer ad un’altra lampada oppure ad un bridge Hue per il controllo domotico. Allo stesso modo la lampada “disaccoppiata” si potrà integrare in un altro gruppo.

Per riassumere

Potete controllare una lampadina, una lampada o una strip LED Hue o una presa comandata Hue (anche senza Bluetooth) direttamente con telecomando Dimmer Switch da solo o insieme altri 9 dispositivi.

Potete comandare più lampade diverse ognuna con il suo Dimmer Switch anche all’interno della stessa stanza.

Potete comandare un dispositivo Hue dotato di comunicazione Zigbee e Bluetooth in 4 modi:

direttamente o ia Bluetooth con uno smartphone o tablet (fino a 10 Lampade) via Bluetooth con un Hub Bluetooth come Amazon Echo (su questa pagina trovate il tutorial) direttamente Via Zigbee con un Hue Dimmer Switch. via Zigbee attraverso un Bridge Hue (fino a 50 Lampade) o un Hub Zigbee.



Hue Dimmer Switch in questo momento costa 19,90 € su Amazon.

Qui sotto alcune delle lampade e accessori più popolari della serie Hue, tutti comandabili anche direttamente da uno o più Dimmer Switch.

