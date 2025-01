Fujifilm presenta due binocoli con stabilizzazione giroscopica

Pubblicità

Adesso nella famiglia TECHNO-STABI di FUJINON (marchio di Fujifilm) ci sono due nuovi binocoli con sistema elettronico a stabilizzazione giroscopica: sono i modelli TS-L 1640 e TS-L 2040 e che proprio per questa loro speciale caratteristica riescono a promettere un’osservazione nitida e chiara anche per gli oggetti a lunga distanza.

Permettono ingrandimenti rispettivamente di 16x e 20x, quanto basta per poterli annoverare tra i modelli con il maggior ingrandimento della serie FUJINON TECHNO-STABI, e sono perciò ottimi per una varietà di attività all’aperto come l’osservazione di animali selvatici, eventi sportivi, concerti, ma anche per chi pratica il birdwatching o naviga in mare.

Offrono inoltre prestazioni ottiche superiori grazie alla presenza delle lenti ED (a bassissimo indice di dispersione) che riducono notevolmente l’aberrazione cromatica ottenendo così immagini più nitide e prive di frange colorate anche sulle lunghe distanze, come uccelli su laghi o cigni su uno sfondo innevato dove è più facile che si presentino queste problematiche.

Il principale vantaggio comunque è dato dal sistema di stabilizzazione dell’immagine che corregge l’angolo di visione fino a ±3°. Questo permette di mantenere l’immagine stabile anche con ingrandimenti elevati, rendendo più comoda e precisa l’osservazione di soggetti in movimento, come atleti durante una partita sportiva o artisti su un palco durante un concerto.

Nonostante l’adozione di un obiettivo con lenti di grande diametro da 40 mm sono altamente compatti e leggeri: pensate che il peso di entrambi si attesta intorno agli 850 grammi.

Oltre ad essere quindi maneggevoli e facili da trasportare il design è elegante, con una finitura liscia e dettagli ergonomici che favoriscono una presa salda: a tal proposito troviamo un motivo strutturato sulla superficie inferiore che facilita l’impugnatura anche quando si utilizza una sola mano.

Interessante poi la compatibilità con le fotocamere Fujifilm della serie X e usare quindi i binocoli per scattare fotografie a distanza e in alta qualità.

Possono funzionare ininterrottamente fino a 30 ore grazie all’utilizzo di due batterie AAA e c’è la funzione di spegnimento automatico dello stabilizzatore dopo 60 minuti di inattività.

La classe di impermeabilità IPX7 garantisce che questi binocoli possano resistere a immersioni fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, rendendoli perfetti per l’uso in ambienti umidi o durante attività all’aperto come in mare, sui fiumi o sotto condizioni meteo avverse.

Nella confezione sono inclusi sia un cinturino da polso che una tracolla.

Dove comprare

Per il momento sono stati lanciati i pre-ordini su alcuni negozi USA. Il prezzo è di 1.199,95 $ per il TS-L 1640 e di 1.299,95 $ per il TS-L 2040.

In Italia possiamo comprare i binocoli della famiglia TECNHO-STABI di FUJINON anche su Amazon, dove in questo momento troviamo soltanto il TS-X (che offre un ingrandimento 14×40); prossimamente potrebbero arrivare qui anche i due nuovi modelli TS-L.

