La responsabile risorse umane Carol Surface lascia Apple

Carol Surface, responsabile risorse umane, quella che nel gergo di Apple ha il ruolo di chief people officer, lascerà la Casa di Cupertino dopo meno di due anni.

Lo riferisce Bloomberg evidenziando l’inusuale breve mandato per un dirigente di livello elevato.

Surface era arrivata in Apple a inizio 2023, faceva riferimento al CEO Tim Cook e aveva preso il posto di Deirdre O’Brien, la dirigente a capo della sezione retail che gestiva questo incarico ormai da diverso tempo, per la precisione dal 2019 dopo aver rilevato la posizione di Angela Aharendts.

Con l’uscita di Carol Surface, O’Brien tornerà a occuparsi anche del ruolo precedente e gestirà ambedue i gruppi.

Al momento il nome di Surface è ancora indicato nell’elenco delle biografie dei dirigenti sul sito di Apple ma un non meglio portavoce dell’azienda ha confermato a Bloomberg la volontà di lasciare.

Come accennato, il ruolo di chief people officer è stato creato ad hoc per Surface, incaricata di supervisionare le risorse umane, l’inclusione, la diversità e del reclutamento di circa 160.000 persone. In precedenza ha svolto un ruolo simile per Medtronic Plc, società specializzata in tecnologie per la salute.

Surface ha fatto parte di un gruppo di meno di 20 dirigenti che riportano al CEO di Tim Cook e che si sta trovando ad affrontare un ampio cambio della guardia a Cupertino.

A fine anno Luca Maestri lascerà l’incarico di Chief Financial Officer anche se rimarrà con il ruolo di supervisionare alcune attività quali il settore immobiliare e i sistemi informativi aziendali. Dan Riccio, senior engineering di lunga data che ha, tra le altre cose, coordinato il Vision Pro, andrà in pensione a fine mese. Anche Dan Rosckes, Chief Procurement Officer di Apple, lascerà a breve, così come Matt Fischer, a capo dell’App Store.

La direzione risorse umane dell’azienda ha recentemente visto alcuni cambiamenti con altre persone responsabili di ruoli legati a diversità e inclusione che hanno lasciato a inizio anno.

Come accennato all’inizio, la rapida partenza è un evento raro tra i dirigenti che arrivano in Apple. Pochi anni addietro Cupertino aveva nominato un nuovo vice presidente responsabile delle comunicazioni, ruolo che era stato abbandonato dopo pochi mesi. Un diverso ruolo che è durato poco tempo è stato quello di John Browett, retail chief, responsabile per poco tempo dei negozi per la vendita al dettaglio, ma questo era avvenuto più di un decennio fa.