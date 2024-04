Le bici elettriche Touroll serie J1 e U1 sono in sconto

La primavera è appena iniziata e un buon acquisto per viverla al meglio è la bicicletta elettrica, un veicolo agile ed economico che vi permette di goderne pienamente sia in città che nelle giornate libere all’aria aperta. Se ancora non cel’avete, questo è un buon momento per comprarla perché ci sono ottimi modelli in sconto.

In questi giorni ad esempio trovate in promozione alcune varianti della serie Touroll U1 e Touroll J1, delle biciclette elettriche con prezzi che, grazie ad alcuni codici, oscillano tra i 500 Euro e i 750 Euro, una cifra che a conti fatti si sovrappone ai prezzi che si riuscivano ad ottenere qualche anno fa quando il governo italiano offriva un bonus di 500 Euro a chi comprava una bici che ne costava mille.

Touroll J1 ST

Tra le più interessanti in sconto oggi c’è la Touroll J1 ST, una versione con canna bassa e quindi particolarmente comoda sia per le donne che pedalano indossando una lunga gonna, sia per gli anziani e tutte quelle persone che vogliono poter salire e scendere dalla bici con facilità.

È perfetta per la città, grazie ai suoi pneumatici da 27 pollici e l’autonomia di 100 chilometri con una sola carica che garantiscono il tragitto casa-lavoro anche per chi deve percorrere grandi distanze. L’assistenza può essere regolata su cinque diversi livelli, andando così a decidere la spinta che il motore deve dare per alleggerire la pedalata, e il manubrio curvo permette di guidarla mantenendo una delle posizioni più confortevoli.

C’è anche il portapacchi al posteriore per portare borse o agganciare un seggiolino per un bambino.

Se vi interessa costa 799 € ma col codice tourroll50 la pagate 749 €.

Touroll J1

La Touroll J1 è simile alla precedente, se non fosse per la canna alta e la conformazione del telaio che la rende più indicata anche per percorrere sterrati e stradine di campagna. L’azienda stessa la definisce un modello da trekking, proprio per via di queste caratteristiche. Perché per il presto è identica, sia come autonomia che come pneumatici e assistenza alla pedalata, compreso il portapacchi posteriore.

Come la precedente, c’è anche il Cruise Control per mantenere la velocità costante durante i lunghi viaggi quando si pedala.

Questa bici costa 749 € ma con lo stesso codice tourroll50 la potete pagare 699 €.

Touroll U1 29

Questa bicicletta elettrica si posiziona nella categoria delle mountain bike. L’autonomia è di 65 chilometri e c’è il cambio Shimano a 21 velocità per regolare la forza che si intende esercitare suoi pedali in base al tipo di pendenza e di terreno su cui si sta viaggiando.

È dotata di un avanzato sistema di frenata, con freni a disco e una batteria facilmente removibile. Soprattutto, le ruote sono da ben 29 pollici.

Se volete comprarla, invece di 599 € col codice tourroll50 vi costa 549 €.

Touroll U1 26

Anche questo modello è da mountain bike e molto simile alla precedente. Come dice il nome stesso cambia innanzitutto la dimensione delle ruote, che è da 26 pollici, ma l’autonomia è la stessa. I livelli di assistenza alla pedalata invece sono soltanto tre.

Se vi interessa, invece di 549 € col codice tourroll50 la pagate 499 €.

Se vi va potete dare un’occhiata a tutte le altre biciclette Touroll in promozione in queste ore sfogliando la pagina promozionale che trovate qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.