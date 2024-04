La prima cover di iPhone SE 4 appare in rete

Dopo tante voci e sono emersi nuovi dettagli su quello che potrebbe essere iPhone SE 4. Come spesso accade in questi momenti, i dettagli emergono da quella che viene presentata come la cover del terminale. Le immagini confermano ulteriormente le voci secondo cui il dispositivo avrà un design completamente nuovo rispetto ai precedenti, che lo renderanno più simile ad iPhone 14 del 2022.

Lo screenshot di un video condiviso su X dal leaker conosciuto come “Majin Bu” confermano le voci secondo cui l’iPhone SE di quarta generazione avrà un design tutto schermo simile all’iPhone 14 con un notch che ospita un set do fotocamere TrueDepth per lo sblocco con Face ID, ma con un unico modulo fotocamera posteriore come il modello attuale.

Le immagini mostrano una custodia in gel morbido attorno a uno stampo in alluminio inciso con il testo “iPhone SE4”. Se il design dovesse essere confermato si tratterebbe di uno stacco netto rispetto al passato. Ricordiamo, infatti, che l’attuale iPhone SE ha un design simile ad iPhone 8 con ampi bordi superiori e inferiori e il pulsante Home Touch ID.

L’anno scorso, MacRumors aveva rivelato che il prossimo iPhone SE di prossima generazione riprenderà in gran parte il design dell’iPhone 14, eliminando il Touch ID in favore dell’autenticazione Face ID, oltre al display OLED da 6,1 pollici. Sul posteriore, però, manterrà una una singola fotocamera posteriore, segnale evidente che non è un terminale che Apple spinge per l’uso fotografico. Inoltre, il terminale dovrebbe avere un pulsante Azione e una porta USB-C.

Il nuovo iPhone SE non dovrebbe essere lanciato prima del 2025, anche se in passato ci sono stati un numero elevato di rapporti su specifici dettagli ed elementi di design.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.